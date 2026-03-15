رضایی:
فرعون شکست خورده/ ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز به دیگران متوسل شده است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ترامپ زمانی از «قدرت بزرگترین ارتش جهان» و «ناوهای زیبا» سخن میگفت، امروز برای بازگشایی تنگه هرمز از دیگر کشورها کمک میخواهد و حاضر نیست شکست خود را بپذیرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ترامپ مدعى بود که قدرتمندترین ارتش دنیا را دارد و رجز ناوهای زیبا را براى ایران مىخواند، حالا به کشورهاى دیگر التماس مىکند که بیایید تا تنگههرمز را بازگشایی کنیم،
فرعون شکست خورده است فقط نمىخواهد شکست را بپذیرد.