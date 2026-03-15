شهادت سرباز یزدی در جزیره ابوموسی
یک سرباز یزدی بر اثر حمله ددمنشانه آمریکایی صهیونیستی در جزیره ابوموسی به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه الغدیر یزد در پی شهادت یک سرباز وطن بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:
"بسم ربّ الشهدا و الصدیقین"
"وَلَا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ"
در پی حملات وحشیانه آمریکایی و صهیونیستی به جزیره بوموسی سرباز یزدی وطن شهید امیرمحمد جعفریان به فیض شهادت نائل آمد.
ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده معظم شهید مراسمات تشییع و تدفین متعاقبا اعلام خواهد شد.