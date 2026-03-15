شهادت سرباز یزدی در جزیره ابوموسی

"بسم ربّ الشهدا و الصدیقین"

"وَلَا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی‌ سَبیلِ اللّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ"

در پی حملات وحشیانه آمریکایی و صهیونیستی به جزیره بوموسی سرباز یزدی وطن شهید امیرمحمد جعفریان به فیض شهادت نائل آمد.

ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده معظم شهید مراسمات تشییع و تدفین متعاقبا اعلام خواهد شد.