سفیر ایران خطاب به فیفا:
بازیهای تیم ایران را از آمریکا به مکزیک منتقل کنید
سفیر ایران در مکزیک با اشاره به عدم همکاری دولت آمریکا در صدور روادید و پشتیبانی لجستیک برای تیم ملی فوتبال ایران، به فیفا پیشنهاد کرد که بازیهای ایران در جام جهانی از آمریکا به مکزیک منتقل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه تلویریونی روسیه الیوم، «ابوالفضل پسندیده» در گفتوگویی اظهار داشت: ایران هنوز عدم تمایل خود را برای شرکت در مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام نکرده است.
وی افزود: بار دیگر تاکید میکنیم که آمریکا در موضوع صدور روادید با ما همکاری نمیکند، ما علاقهمند به حضور در جام جهانی هستیم، اما آنها (دولت آمریکا) حمایت لجستیکی یا اداری لازم را ارائه نمیکنند.
سفیر ایران در مکزیک پیشنهاد کرد که فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) با مداخله خود، ترتیبی اتخاذ کند که بازیهای ایران به مکزیک منتقل شود.
مکزیک و کانادا به همراه آمریکا میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.
وی با بیان اینکه فیفا هنوز این اقدام (رفتار دولت آمریکا) را محکوم نکرده است، افزود: فیفا میتواند به نحوی مداخله کند تا تیم ملی ایران بتواند در جام جهانی شرکت کند، اما در مکزیک.
پسندیده اشاره کرد که وزارت ورزش و جوانان ایران در این خصوص تصمیمگیر نهایی خواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه ملت ما هیچ کینهای از مردم آمریکا ندارد، بلکه با دولت آمریکا مخالف است، افزود: مردم مکزیک را بسیار دوست داریم و برای ما، بهترین حالت این است که بازیهای ما در مکزیک برگزار شود.
سفیر ایران در مکزیک تاکید کرد که در صورت مطرح شدن گزینه جایگزینی، ایران بلافاصله آن را خواهد پذیرفت.
وی افزود: اگر این پیشنهاد (برگزاری بازیهای ایران در مکزیک) مطرح شود، ما آن را خواهیم پذیرفت و باید دید که واکنش سایر تیمهای حاضر در این گروه به این پیشنهاد چه خواهد بود؟
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، تیم ملی ایران در گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای بلژیک، نیوزیلند و مصر همگروه است و همه بازیهای خود را در خاک آمریکا و به طور مشخص در شهرهای لس آنجلس و سیاتل برگزار خواهد کرد.