موج ۵۰ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه، موج پنجاهم عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک «یازهرا سلام الله علیه» تقدیم به شهیدان بزرگوار سپهبد پاسدار شهید علی شادمانی و سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدانی علیه پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا واقع در الظفره، فجیره، جفیر، ناوگان پنجم دریایی، علی السالم، الازرق و همچنین رادارهای هشدار اولیه مستقر در منطقه که نقش محافظ برای رژیم صهیونیستی را داشتند توسط پهپادهای انهدامی و نقطه زن نیروی هوافضای سپاه پاسداران به اجرا درآمد.

این پهپادها در حال شناسایی محل اختفای سربازان تروریست ارتش آمریکا در منطقه می‌باشند، و با به دست آوردن اطلاعات، به صورت دقیق اقدام می‌کنند.

از مردم منطقه درخواست می‌شود از محل اختفای سربازان آمریکایی فاصله بگیرند.

