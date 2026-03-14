در تماس تلفنی با استانداران مطرح شد:
تأکید عارف بر تقویت وحدت ملی و حضور گسترده مردم در روزهای پایانی سال
معاون اول رئیس جمهور در تماسهای تلفنی جداگانه با استانداران هشت استان کشور مطرح کرد: وحدت ملی و حضور گسترده مردم تقویت شود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در تماسهای تلفنی جداگانه با استانداران هشت استان کشور، با اشاره به نامگذاری این هفته به عنوان «هفته وحدت ملی برای ایران»، از استانداران خواست با شعار «همه در میدان برای ایران» زمینه حضور گسترده مردم با سلایق مختلف را فراهم کنند تا در فضایی همراه با حفظ حرمت عزای ملی و یاد شهدای اخیر، جلوهای از همبستگی ملی و محکومیت تجاوزات دشمنان به نمایش گذاشته شود.