بیانیه مشترک استانداران سراسر کشور؛
همافزایی استانها و استفاده از ظرفیتهای ملی و منطقهای برای خدمت به مردم
استانداران کشور در بیانیهای ضمن بیعت با رهبر انقلاب تأکید کردند: «کابینه دوم همافزا» را شکل دادهایم تا ظرفیتهای ملی و منطقهای، در خدمت مردم بهصورت هماهنگ و مؤثر بهکار گرفته شود.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور متن بیانیه مشترک استانداران سراسر کشور به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَکَ...
ضمن درود بر ملت شریف و بزرگ ایران اسلامی، به ارواح طیبه شهدای والامقام، بهویژه سالار شهیدان انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره الشریف) که عمر خویش را وقف عزت، استقلال و سربلندی ایران کردند و با مجاهدتی خستگیناپذیر، مسیر عزت و مقاومت را برای ملت بزرگ ایران ترسیم فرمودند، ادای احترام میکنیم.
تجاوز و شرارت دشمن آمریکایی-صهیونی به میهن عزیزمان محکوم به شکست این تروریستها است؛ ملت مقاوم ایران بارها ثابت کرده که در مقابل چنین اقدامات خصمانهای نهتنها خللی در ارادهاش ایجاد نمیشود، بلکه انسجام و عزم عمومی برای پاسداری از امنیت و اقتدار کشور بیش از پیش تقویت میشود.
با قلبی آکنده از اندوه، یاد فرماندهان رشید، مردم بیگناه و کودکان و زنان مظلوم را که در این حملات وحشیانه و ناقض حقوق بینالملل، جان خود را از دست دادهاند گرامی میداریم؛ بهویژه شهدای خردسال در میناب، لامرد و دیگر مناطق کشور که آماج جنایت دشمنان قرار گرفتند. بیتردید خون پاک این شهیدان، سرمایهای ماندگار برای استمرار مسیر عزت و استقلال ایران اسلامی خواهد بود.
استانداران سراسر کشور ضمن بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) با تمام توان لبیک به فرمان اخیر ایشان در خدمترسانی کامل و بیوقفه به مردم بزرگ ایران را وظیفهای شرعی، ملی و مدیریتی دانسته و اعلام میدارند که همه ظرفیتهای اجرایی استانها برای تأمین رفاه، امنیت و آرامش مردم بهکار گرفته میشود.
در روزهای اخیر، رفتار همدلانه و مسئولانه مردم عزیز ایران متشکل از اقوام و مذاهب مختلف، جلوهای درخشان از اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی کشور را نمایان ساخته است. در کنار تلاشهای شبانهروزی مسئولان، نقشآفرینی مردم در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بسیار ارزشمند و امیدبخش بوده و نشان داده است که ملت ایران در بزنگاههای حساس، همواره پشتیبان کشور و نظام خویش هستند.
در استانهای مرزی، استانداران با افتخار اعلام میکنند که مرزنشینان غیور بهعنوان مرزبانان اصلی کشور، دوشادوش نیروهای مسلح و حافظان امنیت ایستادهاند و با هوشیاری کامل، اجازه هیچگونه تعرض یا تحرک تجزیهطلبانه را به دشمنان این سرزمین نخواهند داد و خیال خامشان برای تغییر نقشه ایرانِ جان، تحقق نخواهد یافت. این وحدت و آمادگی، ضامن امنیت پایدار در سراسر مرزهای جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین با همکاری بازرگانان و فعالان اقتصادی، تسهیل ورود کالا به کشور و مدیریت مناسب توزیع آن در سراسر استانها با هماهنگی میان استانداران در حال انجام است، تا نیازهای اساسی مردم با نظم و اطمینان کامل تأمین شود. در این بین البته همدلی و صرفهجویی مردم، یکی دیگر از جلوههای تماشایی انسجام اجتماعی و همراهی دولت و ملت است.
ما استانداران کشور، بر اساس تأکید رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه استاندار «مدیر همهجانبه استان» است و در چارچوب رهنمودها و هدایت وزیر محترم کشور، علاوه بر مدیریت استانهای خود، با تعامل حداکثری میان استانها، «کابینه دوم همافزا» را شکل دادهایم تا ظرفیتهای ملی و منطقهای در خدمت مردم و کشور بهصورت هماهنگ و مؤثر بهکار گرفته شود.
در پایان، ضمن تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر، اعلام میکنیم که خدمت صادقانه به مردم، حفظ امنیت و تقویت همبستگی ملی مهمترین اولویت استانداران سراسر کشور خواهد بود و با توکل به خداوند متعال و اتکاء به حمایت ملت بزرگ ایران، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.