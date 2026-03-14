هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا:
آسیب به انرژی ایران مساوی است با ضربه به منابع نفتی منطقه
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکاییها هشدار داد: هرگونه آسیب به زیرساختهای انرژی جمهوری اسلامی ایران مساوی است با به آتش کشیده شدن زیرساختهای نفت و گاز منطقه که آمریکا از آن سود میبرد.
به گزارش ایلنا، متن کامل هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) بدین شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ(۱۹۴ بقره)
اخطار به رژیم متجاوز و شکست خورده آمریکا
در پاسخ به اظهارات رئیسجمهور متجاوز و تروریست آمریکا، اعلام می داریم در صورت حمله به زیرساخت های نفتی، اقتصادی و انرژی جمهوری اسلامی ایران، همانطور که قبلا اخطار داده بودیم بلافاصله کلیه زیرساختهای نفتی اقتصادی و انرژی متعلق به شرکت های نفتی در سراسر منطقه که دارای سهام آمریکایی هستند یا با آمریکا همکاری می کنند نابود و به تلی از خاکستر تبدیل خواهند شد.
إِنَّ ٱللَّهَ عَزِیزࣱ ذُو ٱنتِقَامࣲ