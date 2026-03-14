آسیب به انرژی ایران مساوی است با ضربه به منابع نفتی منطقه

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ(۱۹۴ بقره)

اخطار به رژیم متجاوز و شکست خورده آمریکا

در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور متجاوز و تروریست آمریکا، اعلام می داریم در صورت حمله به زیرساخت های نفتی، اقتصادی و انرژی جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور که قبلا اخطار داده بودیم بلافاصله کلیه زیرساخت‌های نفتی اقتصادی و انرژی متعلق به شرکت های نفتی در سراسر منطقه که دارای سهام آمریکایی هستند یا با آمریکا همکاری می کنند نابود و به تلی از خاکستر تبدیل خواهند شد.

إِنَّ ٱللَّهَ عَزِیزࣱ ذُو ٱنتِقَامࣲ