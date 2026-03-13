رهبران ایران در بین مردم، رهبران آمریکا در جزیره اپستین

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه خود در ایکس با انتشار تصویر حضور رئیس جمهور پزشکیان در جمع مردم در راهپیمایی روز قدس و رئیس قوه قضائیه در این راهپیمایی و در شرایطی که همزمان ساختمانی در خیابان انقلاب مورد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت، خطاب به هگست وزیر جنگ آمریکا، نوشت:

«آقای هگست! رهبران ما در همه این سالها در بین مردم بوده‌اند و هستند؛ اما رهبران شما در جزیره اپستین!.»

