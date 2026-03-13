خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهبران ایران در بین مردم، رهبران آمریکا در جزیره اپستین

کد خبر : 1761859
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در شبکه ایکس نوشت: آقای هگست! رهبران ما در همه این سالها در بین مردم بوده‌اند و هستند؛ اما رهبران شما در جزیره اپستین!.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه خود در ایکس با انتشار تصویر حضور رئیس جمهور پزشکیان در جمع مردم در راهپیمایی روز قدس و رئیس قوه قضائیه در این راهپیمایی و در شرایطی که همزمان ساختمانی در خیابان انقلاب مورد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت، خطاب به هگست وزیر جنگ آمریکا، نوشت: 

«آقای هگست! رهبران ما در همه این سالها در بین مردم بوده‌اند و هستند؛ اما رهبران شما در جزیره اپستین!.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل