سردار موسوی:
در دفاع از ملت لحظهای تعلل نمیکنیم
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به حضور بیسابقه مردم در راهپیمایی روز قدس در پیامی تاکید کرد: در دفاع از ملت غیور و شجاع، لحظه ای تعلل نمی کنیم.
به گزارش ایلنا، متن پیام سردار سید مجید موسوی بدین شرح است:
ملت فهیم، با بصیرت وموقعیت شناس ایران؛ تصاویر صفوف پولادین شما در راهپیمایی روز قدس را با سجده شکر به درگاه الهی به نظاره نشستیم و به شما اطمینان می دهیم که در دفاع از ملت غیور و شجاع، لحظه ای تعلل نمی کنیم.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم