سردار موسوی:

در دفاع از ملت لحظه‌ای تعلل نمی‌کنیم

کد خبر : 1761818
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به حضور بی‌سابقه مردم در راهپیمایی روز قدس در پیامی تاکید کرد: در دفاع از ملت غیور و شجاع، لحظه ای تعلل نمی کنیم.

به گزارش ایلنا، متن پیام سردار سید مجید موسوی بدین شرح است:

ملت فهیم، با بصیرت وموقعیت شناس ایران؛ تصاویر صفوف پولادین شما در راهپیمایی روز قدس را با سجده شکر به درگاه الهی به نظاره نشستیم و به شما اطمینان می دهیم که در دفاع از ملت غیور و شجاع، لحظه ای تعلل نمی کنیم.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
