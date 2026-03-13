لحظه اصابت موشک به ساختمانی در نزدیکی محل حضور رئیس قوه قضاییه در راهپیمایی روز قدس

صبح امروز در نزدیکی محل حضور رئیس قوه قضاییه در راهپیمایی روز قدس موشک به یک ساختمان اصابت کرد.

به گزارش ایلنا،  صبح امروز در نزدیکی محل حضور رئیس قوه قضاییه در راهپیمایی روز قدس در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی یک موشک به ساختمانی اصابت کرد. 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بعد از اصابت این موشک در نزدیکی  محل حضورش در جمع راهپیمایان گفت: با مردم و در کنار مردم تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه در مقابل استکبار و فرعون صفت‌ها بایستیم. 

وی ادامه داد: مردم ما از بمباران نمی‌ترسند. 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
