لحظه اصابت موشک به ساختمانی در نزدیکی محل حضور رئیس قوه قضاییه در راهپیمایی روز قدس

به گزارش ایلنا، صبح امروز در نزدیکی محل حضور رئیس قوه قضاییه در راهپیمایی روز قدس در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی یک موشک به ساختمانی اصابت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بعد از اصابت این موشک در نزدیکی محل حضورش در جمع راهپیمایان گفت: با مردم و در کنار مردم تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه در مقابل استکبار و فرعون صفت‌ها بایستیم.

وی ادامه داد: مردم ما از بمباران نمی‌ترسند.

انتهای پیام/