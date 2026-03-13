کاظمی:
راهپیمایی روز قدس امسال در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر برگزار میشود
وزیر آموزش و پرورش در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی درحاشیه این راهپیمایی، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امام خامنهای (ره) و شهدای دانشآموز و معلم و با اشاره به شرایط منطقه و حملات اخیر رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: راهپیمایی روز قدس امسال در شرایطی برگزار میشود که در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر، مراکز غیرنظامی از جمله مدارس و مراکز درمانی هدف حملات قرار گرفته و شماری از زنان، مردان و کودکان بیگناه جان خود را از دست دادهاند.
وی بر حمایت از مسلمانان مظلوم فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی تأکید و تصریح کرد: روز جهانی قدس روز انسجام امت اسلامی و آزادیخواهان جهان است تا نام فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف، در هیچ برههای از تاریخ به فراموشی سپرده نشود.