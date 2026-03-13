پیام رئیس دیوان عدالت اداری به مناسبت روز قدس

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در پیامی ضمن پاسداشت روز قدس از ملت شریف ایران برای اثبات ایستادگی پای آرمان قدس شریف و برای حضور پرشور و حماسی همچون روز‌های اخیر در راهپیمایی امروز نیز دعوت کرد، تا بار دیگر با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب و شهدا تجدید میثاق کرده و ضمن بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) گوش به فرمان ایشان باشند.

در متن این پیام آمده است.

بسم الله القاصم الجبارین

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، بوی فتح می‌دهد. روز قدس، روز پیوند ملت‌ها زیر یک پرچم و روز خشم مقدس بر پیکر بت‌های مدرن است. روز قدس طنین فریادی است که از ژرفای تاریخ برخاسته و تا نابودی کامل ظلم ادامه خواهد داشت.

بی‌تردید، استمرار این راه روشن در سایه خون پاک شهدا و رهبری‌های حکیمانه ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) آن پرچم‌دار سوم انقلاب و ادامه دهنده راه نورانی امامان راحل، تضمین شده است.

پاسداشت خون مطهر رهبر شهیدمان و همه شهدای عزیز، از صدر اسلام تا مدافعان حرم و امنیت، وظیفه‌ای است که بر دوش تک تک ما سنگینی می‌کند.

امروز بیش از هر زمان، جهان تشنه عدالت است و فریاد رسای ملت ایران در حمایت از مظلومان فلسطین، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود.

اینجانب ضمن تبریک و تعظیم این روز بزرگ، از ملت شریف ایران دعوت می‌کنم تا با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی امروز، بار دیگر با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب و شهدا تجدید میثاق کرده و ضمن بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب (مدظله العالی) و گوش به فرمان ایشان به جهانیان ثابت کنیم که همچنان پای آرمان قدس شریف ایستاده‌ایم و به جهان نشان خواهیم داد که کار استکبار تمام است و طلوع فجر قدس نزدیک. حضور ما، تیر خلاص بر پیکر نیمه جان صهیونیسم بین‌الملل خواهد بود.

باشد که نصرت الهی، قرین رهروان راه حق باشد.

والسلام علی من اتبع الهدی

احمدرضا عابدی

رئیس دیوان عدالت اداری