سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص):
ناامنی، نتیجه تجاوز ظالمانه آمریکا در منطقه است
بهگزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سحرگاه امروز کشتی سِیفسیا بهعنوان یکی از داراییهای ارتش تروریست آمریکا، در شمال خلیج فارس توسط غیورمردان نیروی دریایی سپاه مورداصابت قرار گرفت.
نفتکشها و شناورهای در حال تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز باید بدانند، این ناامنی، نتیجه تجاوز ظالمانه آمریکا در منطقه است و بهمنظور حفظ ایمنی و امنیت خود، میبایست طبق قوانین و مقررات عبورومرور در خلیج فارس و تنگه هرمز در شرایط جنگیای که توسط جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، عمل نمایند تا از اصابت پرتابههای سرگردان ایمن بمانند.
موج چهلویکم عملیات وعدهصادق۴ در آستانه روز قدس و با رمز «الیبیتالمقدس»، علیه اهداف رژیمصهیونیستی و آمریکای جنایتکار از ساعت ۹ صبح امروز بهاجرا درآمد.
محل تجمع نیروهای آمریکایی در جاده شیخ زاید و محل حضور نیروهای آمریکایی در فرودگاه احمدالجابر با موشکهای نقطهزن، مورد هدف قرار گرفتند.
محل اقامت تفنگداران آمریکایی در پایگاه الظفره و پایگاههای متحرک آمریکا در آنسوی مرزهای غربی کشور، بههمراه محل تجمع دژخیمان صهیونیستی در «تلآویو» با مجموعه کاملی از موشکهای سنگین «خرمشهر»، موشک «قدر» با سر جنگی بارشی و موشک «خیبرشکن»، زیر ضرب آتش «مستمر، هدفمند و موثر» نیروهای سرافرازِ سپاه پاسداران رفتند.
حملات کوبنده و موفقیتآمیز رزمندگان اسلام، ادامه داشته و موج ۴۲ عملیات وعدهصادق۴ با رمز لبیک یا خامنهای با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، با تقدیم این موج به سید و سالار شهیدان، رهبر شهید انقلاب و خانواده محترم ایشان، با شلیک موشکهای سهمگین عماد، قدر، خیبرشکن و فتاح و پهپادهای انهدامی، به قلب تلآویو و پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا به اجرا درآمد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز بامداد امروز، طی دو موج حمله، مقر ناوگان پنجم تروریستهای آمریکایی در بندر «مینا سلمان» را زیر ضربات کوبنده موشکها و پهپادها قرار دادند.
در این پایگاه سامانه ضدپهپاد لیدز، مراکز نگهداری و دپو شناورهای مدیریتپذیر از راه دور، مرکز تجهیزات پشتیبانی و مخازن سوخت این پایگاه و مراکز محل تجمع سربازان تروریست آمریکایی با انواع پهپادهای انهدامی و موشکهای کروز و بالستیک، مورد اصابت دقیق قرار گرفت.
به مدد الهی، و مطابق فرمان فرمانده معظم کل قوا، تنگه هرمز همچنان بسته باقی خواهد ماند و عملیاتهای تهاجمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه اهداف آمریکایی-صهیونی در سرتاسر منطقه، کماکان با قدرت ادامه خواهد داشت.
و من النصر الا من عندالله العزیز الحکیم