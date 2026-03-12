به گزارش ایلنا، سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء در پیام خود به رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرد: نیرو‌های مسلح با آمادگی کامل، روحیه بسیار قوی، شجاعت بی‌بدیل و تا آخرین نفس و قطره خون، فرمان‌ها و تدابیر مقتدرانه حضرتعالی را در تمامی عرصه‌ها به فضل الهی محقق می‌کنند.