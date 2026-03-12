سرلشکر عبداللهی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی:

دشمن را وادار می‌کنیم «تاوان» جنایت‌هایش را بپذیرد

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء در واکنش به نخستین پیام عمومی آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای گفت: نیرو‌های مسلح با آمادگی کامل و روحیه بسیار قوی و با اقتدار، دشمنان اسلام و ملت ایران را وادار به پذیرش تاوان جنایاتشان می‌کنند.

به گزارش ایلنا، سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء در پیام خود به رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرد: نیرو‌های مسلح با آمادگی کامل، روحیه بسیار قوی، شجاعت بی‌بدیل و تا آخرین نفس و قطره خون، فرمان‌ها و تدابیر مقتدرانه حضرتعالی را در تمامی عرصه‌ها به فضل الهی محقق می‌کنند. 

او افزود: نیروهای مسلح با اقتدار، دشمنان اسلام، مسلمین، کشور و ملت صبور، غیرتمند و مقاوم ایران اسلامی را وادار به پذیرش تاوان جنایات خود می‌کنند و آن‌ها را منکوب خواهند کرد.

