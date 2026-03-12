دعوت سپاه از اقشار و آحاد مختلف مردم شریف برای حضور در "راهپیمایی سراسری روز قدس"

"سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت شهدای طریق القدس و مقاومت، از اقشار و آحاد مختلف مردم شریف، قهرمان، مقاوم، بصیر و با صلابت ایران برای حضور شکوهمند در "راهپیمایی سراسری روز قدس" دعوت و تاکید کرد: همچنان با اقتدار و قاطعیت حیدری عملیات وعده صادق ۴ که تاکنون ۴۲ موج از آن برای ایران و ایرانیان قوی، تولید عزت و عظمت و برای دشمن امریکایی _ صهیونی خفت‌، خواری و استیصال رقم زده است را ادامه خواهد داد تا با قطع دست شیطان بزرگ و اخراج ارتش تروریستی امریکا از منطقه زمینه‌های دستیابی منطقه به امنیت و صلح پایدار را فراهم آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:


بسم الله الرحمن الرحیم


روز جهانی قدس، ابتکار راهبردی و میراث ماندگار و تعیین کننده بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) برای رهایی ملت فلسطین از یوغ سلطه صهیونیسم جنایتکار و کودک کش و آزادی قدس شریف است.

روز قدس، مظهر جوشش و خروش جهان اسلام و حق طلبان و آزادی‌خواهان عالم در دفاع از ملت فلسطین و اعلام نفرت و انزجار از رژیم جعلی اشغالگر و اهریمنی صهیونی و جنایات ۷۸ ساله آنان در جغرافیای مسلمین است.

اینک در شرایطی که جامعه بشری شاهد پرده دیگری از جنایت آفرینی و جنگ افروزی‌های امریکا و سگ حلقه به گوش او در منطقه رژیم سفاک و غاصب صهیونیستی، با تجاوز وحشیانه و تحمیل جنگ جدیدی به ایران عزیز برای تحقق رویای تسلیم و تجزیه این سرزمین مقدس است و منطقه راهبردی غرب آسیا   در آستانه تحولاتی بزرگ ، پیدایش هندسه جدید قدرت منطقه‌ای را به انتظار نشسته است؛ بار دیگر آزمونی سترگ فراروی ملت عظیم الشأن ایران و امت اسلامی پدیدار شده است؛ که بی تردید ایرانیان مقتدر و سرافراز همراه با سایر مسلمانان و آزادگان جهان با حضور پرشور، حماسی و انقلابی خود در مراسم و راهپیمایی روز جهانی قدس، این یوم الله بزرگ را در میانه "جنگ رمضان" به رستاخیزی عظیم در حمایت از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و محکومیت جنایت غزه و بشارت آزادی امت اسلامی از یوغ سلطه استکبار و صهیونیسم تبدیل خواهند کرد.

"سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در موسم اندوه و داغ شهادت قائد شهید امت، رهبر حکیم و مجاهد انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) و بیعت مجدد با خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته، با گرامی‌داشت شهدای قدس و مقاومت اسلامی به ویژه شهیدان سرافراز "سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی، سپهبد پاسدار حسین سلامی، سپهبد پاسدار محمد پاکپور و سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده، مجاهد شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه و سایر شهدای طریق القدس"، ضمن دعوت از اقشار و آحاد مختلف مردم شریف، قهرمان، مقاوم، بصیر و با صلابت ایران برای حضور شکوهمند در "راهپیمایی سراسری روز قدس" که فردا در جای جای ایران مقتدر و پهناور برگزار می‌شود، به ایرانیان عزیز و آحاد علاقه‌مندان به انقلاب و نظام اسلامی و همچنین مقاومت ضد صهیونیستی منطقه اطمینان می‌دهد:

"همچنان با اقتدار و قاطعیت حیدری عملیات وعده صادق ۴ که تاکنون ۴۲ موج از آن برای ایران و ایرانیان قوی، تولید عزت و عظمت و برای دشمن امریکایی _ صهیونی خفت‌، خواری و استیصال رقم زده است را ادامه خواهد داد تا با قطع دست شیطان بزرگ و اخراج ارتش تروریستی امریکا از منطقه و مجازات شدید و مضمحل کننده رژیم منحوس و گرگ صفت صهیونیستی، بسترها و زمینه‌های دستیابی منطقه به امنیت و صلح پایدار با مشارکت اراده سایر کشورهای مسلمان در غرب آسیا فراهم آورد.


سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۴

 

