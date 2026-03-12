بقایی:

واکنش بقایی به گزارش شبکه تلوزیونی ABC درباره احتمال حمله پهپادی ایران به سواحل غربی آمریکا

واکنش بقایی به گزارش شبکه تلوزیونی ABC درباره احتمال حمله پهپادی ایران به سواحل غربی آمریکا
بقایی به گزارش شبکه تلوزیونی ABC آمریکا درباره احتمال حمله پهپادی ایران به سواحل غربی آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش شبکه تلوزیونی ABC آمریکا مبنی بر احتمال حمله پهپادی ایران به سواحل غربی آمریکا در شبکه ایکس نوشت:

«نکند که این گزارش مقدمه‌ای بر  یک حادثه پرچم دروغین باشد؟

توجه: آنها به اندازه کافی پهپادهای ایرانی را کپی‌برداری کرده‌اند!»

 

