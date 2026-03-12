لاریجانی:
شروع جنگ آسان است ولی پایان آن با چند توییت صورت نمیپذیرد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به صحبت های ترامپ درباره پایان جنگ نوشت: شروع جنگ آسان است ولی پایان آن با چند توییت صورت نمیپذیرد.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات ترامپ درباره پایان جنگ نوشت:
«باز هم ترامپ گفته: «باید در این جنگ به سرعت پیروز شویم.»
شروع جنگ آسان است ولی پایان آن با چند توییت صورت نمیپذیرد. رهایتان نمیکنیم تا خطای خود را بپذیرید و تاوان آن را بدهید.»