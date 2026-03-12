به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات ترامپ درباره پایان جنگ نوشت:

‌«باز هم ترامپ گفته: «باید در این جنگ به سرعت پیروز شویم.»

شروع جنگ آسان است ولی پایان آن با چند توییت صورت نمی‌پذیرد. رهایتان نمی‌کنیم تا خطای خود را بپذیرید و تاوان آن را بدهید.»

