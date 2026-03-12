خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

سکوت یونسکو در قبال حمله اسراییل به آثار تاریخی ایران غیرقابل قبول است

کد خبر : 1761538
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه گفت: سکوت یونسکو در قبال حمله اسراییل به آثار تاریخی ایران غیرقابل قبول است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 اسرائیل آثار تاریخی ایران را بمباران می کند که قدمت برخی از آنها به قرن چهاردهم برمی گردد. چندین اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو مورد هدف قرار گرفته‌اند.

طبیعی است رژیمی که حتی یک قرن هم عمر ندارد، از ملت‌هایی با گذشته‌ای کهن متنفر باشد. اما سوال این است که یونسکو کجاست؟ سکوت آن غیرقابل قبول است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل