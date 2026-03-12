سکوت یونسکو در قبال حمله اسراییل به آثار تاریخی ایران غیرقابل قبول است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اسرائیل آثار تاریخی ایران را بمباران می کند که قدمت برخی از آنها به قرن چهاردهم برمی گردد. چندین اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو مورد هدف قرار گرفته‌اند.

طبیعی است رژیمی که حتی یک قرن هم عمر ندارد، از ملت‌هایی با گذشته‌ای کهن متنفر باشد. اما سوال این است که یونسکو کجاست؟ سکوت آن غیرقابل قبول است.

