اجرای موج ۴۱ با شلیک موشک‌های سنگین و سهمگین + فیلم

روابط عمومی سپاه از اجرای موج ۴۱ عملیات وعده صادق ۴ با شلیک موشک‌های سنگین و سهمگین با رمز "الی بیت‌المقدس" علیه اهداف دشمن آمریکایی صهیونیستی در سراسر سرزمینهای اشغالی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج ۴۱ عملیات  وعده صادق۴ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به خصوص مرد میدان فرمانده دلاور سپاه، سردار ،سپهبدِ پاسدار، شهید محمد پاکپور، در آستانه روز قدس با رمز "الی بیت‌المقدس" علیه اهداف دشمن آمریکایی_ صهیونیستی در تل آویو و قدس اشعالی و علیه پایگاه های سربازان تروریست امریکا در منطقه با شلیک بیش از ۱۰ فروند از موشک‌های سنگین و سهمگین خرمشهر با سر جنگی چند کلاهکه ،  قدر با سر جنگی چند کلاهکه، خیبر شکن با سر جنگی یک تنی و هایپرسونیک فتاح با سر جنگی یک تنی و پهپادهای انهدامی به اجرا درآمد.

جزئیات این عملیات متعاقبا اعلام می‌گردد.

 

 

