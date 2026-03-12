به گزارش ایلنا، سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه شماره ۹ خود توصیه‌های ایمنی ویژه شرایط تهدیدات جنگی در حوزه منابع ضروری و انرژی را منتشر کرد.

در اطلاعیه شماره ۹ سازمان پدافند غیرعامل کشور آمده است؛

ملت شریف و آگاه ایران اسلامی

‌تجارب گذشته و اقدامات اخیر دشمنان مردم ایران بیانگر تلاش برای ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی و منابع ضروری مردم (همچون آب، برق، گاز و سوخت) می‌باشد تا از این طریق، زندگی عادی مردم را مختل و تاب آوری عمومی را کاهش دهد.

‌سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن قدردانی از همکاری و صبوری ملت قهرمان ایران، موارد زیر را جهت بهره‌برداری هوشمندانه از منابع و ایجاد آمادگی در شرایط اضطراری یادآور می‌شود:

۱- در شرایط وضعیت قرمز و تهاجم هوایی از مراکز زیرساختی انرژی شامل: مخازن سوخت، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، خطوط لوله گاز، نیروگاه‌های برق و دکل‌های فشار قوی برق فاصله ایمن (حداقل ۲۵۰ متر) رعایت شود.

۲- در صورت نشت مواد و گازهای خطرناک از مراکز صنعتی، در مسیر خلاف جهت باد از محیط فاصله بگیرید. در صورت اعلام هشدار تخلیه و شنیدن صدای آژیر، منطقه را به طور کامل ترک نمایید.

۳- در شرایط بروز حادثه یا قطع احتمالی شبکه برق، ضمن حفظ خونسردی، از قابلیت‌های باطری، پاور بانک، روشنائی اضطراری و برق DC صرفاً برای بهره برداری در موارد ضروری استفاده کنید.

۴- در شرایط جنگی، هرگونه آلودگی یا اختلال در شبکه آب می‌تواند سریع‌ترین راه برای تأثیرگذاری دشمن باشد. ضمن ذخیره سازی آب سالم در ظروف بهداشتی در شرایط پیش از بحران، در صورت شنیدن هرگونه خبری مبنی بر آلودگی آب، صرفاً به هشدارهای رسمی مراجع ذی صلاح (شرکت آب و فاضلاب و وزارت بهداشت) توجه کنید.

۵- برای شرایط بحرانی و قطع احتمالی گاز، وسایل گرمایشی جایگزین پیش بینی گردد.

۶- در صورت وقوع تهدید و تهاجم، قبل از خروج از منازل مسکونی و سایر اماکن نسبت به بستن شیر اصلی گاز و قطع جریان برق، اقدام شود.

۷- در زمان بازگشت به منزل، قبل از روشن نمودن لامپ و وسایل برقی، ابتدا نسبت به باز نمودن پنجره‌ها و تهویه هوای محیط اقدام نمایید.

۸- از نگهداری سوخت مایع (بنزین) در ساختمان‌ها و اماکن مسقف خودداری گردد.

۹- از هرگونه تردد و سفر غیرضروری در شرایط حساس خودداری فرمایید.

سازمان پدافند غیرعامل کشور

