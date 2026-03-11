طحان نظیف در جمع خبرنگاران در مراسم تشییع شهدای جنگ اخیر:
راه فرماندهان شهیدمان با قوت و قدرت ادامه دارد
به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف در جمع خبرنگاران در مراسم تشییع شهدای جنگ اخیر گفت: توفیقی است که امروز در مراسم بدرقه و تشییع فرماندهان و سرداران نظامی کشورمان حضور داریم، آیینی پرشور و پرشکوه که یک بار دیگه به دست مردم بصیر و همیشه در صحنه کشورمان رقم خورد.
وی ادامه داد: ما معتقدیم شهادت پاداش یک عمر مجاهدت این سرداران است و مردم قدردان یک عمر مجاهدت این عزیزان هستند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر امروز در یک جنگ نابرابر با اقتدار ظاهر شدیم و در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن داریم به برکت مجاهدتهای این عزیزان تحت زعامت و رهبری فقید انقلاب اسلامی است.
طحان نظیف گفت: حضور مردم هم در این مراسم یک حضور پر معناست، حضور این مردم هم قدردانی و قدرشناسی از یک عمر تلاش مخلصانه و صادقانه این فرماندهان است و هم پیام این حضور مقاومت و ایستادگی است و البته این پیام را دارد که راه فرماندهان شهید ما با قوت و قدرت ادامه پیدا خواهد کرد و نسلهای بعد با انگیزههای مضاعف سعی میکنند که همین مسیر را ادامه دهند و جای این عزیزان را به خوبی پر کنند.