به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان در نشست بررسی آخرین وضعیت استان تهران با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، گزارشی از مجموعه اقدامات و برنامه‌های در حال اجرا در سطح استان ارائه کرد.

وی در این نشست با اشاره به روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سطح استان، از استمرار نظارت بر فرآیند توزیع اقلام ضروری و مدیریت بازار خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، تمهیدات لازم برای تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز شهروندان و کنترل بازار اندیشیده شده است.

استاندار تهران همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه پایداری زیرساخت‌های حیاتی، ارائه خدمات عمومی به شهروندان و مدیریت شبکه‌های خدمات‌رسان اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان با آمادگی کامل در حال رصد مستمر شرایط و ارائه خدمات هستند.

معتمدیان در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در حوزه مدیریت و نظارت بر سوخت‌رسانی، تأکید کرد: روند تأمین و توزیع سوخت در استان به صورت مستمر پایش می‌شود تا خدمات‌رسانی بدون وقفه به شهروندان انجام شود.

وی در پایان بر تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و خدمات‌رسان برای حفظ آرامش بازار، پایداری خدمات و پاسخگویی مناسب به نیازهای مردم تأکید کرد.

در جریان این نشست، آخرین وضعیت پایتخت مورد بررسی قرار گرفت و معاون اول رئیس‌جمهور نیز با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، دستوراتی را برای حفظ سطح آمادگی در برابر هرگونه حادثه و تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان صادر کرد.

