گزارش استاندار تهران از آخرین وضعیت پایتخت به معاون اول رئیسجمهور/تشدید نظارت بر بازار و تداوم خدماترسانی
استاندار تهران در نشست بررسی آخرین وضعیت پایتخت با معاون اول رئیسجمهور، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار، پایداری زیرساختهای حیاتی و نظارت بر سوخترسانی ارائه کرد و از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی استان برای مدیریت شرایط و تأمین پایدار نیازهای شهروندان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان در نشست بررسی آخرین وضعیت استان تهران با محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، گزارشی از مجموعه اقدامات و برنامههای در حال اجرا در سطح استان ارائه کرد.
وی در این نشست با اشاره به روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سطح استان، از استمرار نظارت بر فرآیند توزیع اقلام ضروری و مدیریت بازار خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاههای مسئول، تمهیدات لازم برای تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز شهروندان و کنترل بازار اندیشیده شده است.
استاندار تهران همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه پایداری زیرساختهای حیاتی، ارائه خدمات عمومی به شهروندان و مدیریت شبکههای خدماترسان اشاره کرد و افزود: دستگاههای اجرایی استان با آمادگی کامل در حال رصد مستمر شرایط و ارائه خدمات هستند.
معتمدیان در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته در حوزه مدیریت و نظارت بر سوخترسانی، تأکید کرد: روند تأمین و توزیع سوخت در استان به صورت مستمر پایش میشود تا خدماترسانی بدون وقفه به شهروندان انجام شود.
وی در پایان بر تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و خدماترسان برای حفظ آرامش بازار، پایداری خدمات و پاسخگویی مناسب به نیازهای مردم تأکید کرد.
در جریان این نشست، آخرین وضعیت پایتخت مورد بررسی قرار گرفت و معاون اول رئیسجمهور نیز با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و خدماترسان، دستوراتی را برای حفظ سطح آمادگی در برابر هرگونه حادثه و تداوم خدمترسانی مطلوب به شهروندان صادر کرد.