سرلشکر رحیمصفوی:
آمریکا دیگر قدرت برتر نیست و جایی در منطقه ندارد
به گفته دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، قدرت ایران از یک قدرت منطقهای در غرب آسیا، به قدرت بینالمللی تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در گفت گویی به روابط اطلاعاتی خوب ایران با کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: اگر جنگندهها و ناوهای آمریکا از پایگاههایشان در مدیترانه تا اقیانوس هند و دریای عمان حرکت کنند، اطلاعات و مختصات آنها را دریافت میکنیم.
به گفته سرلشکر رحیمصفوی، دشمن توانسته از نظر اطلاعاتی و جمعآوری سیگنالهای مخابراتی نفوذهایی داشته باشد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا تاکید کرد: آمریکاییها در راهبردهایشان قطعا با شکست مواجه شدند چون به اهدافشان از جمله تغییر نظام، ترک اسلحه پاسداران، نابودی نیروی دریایی ایران موفق نشدند.
سرلشکر رحیمصفوی با بیان اینکه نتانیاهو آمریکا را به تله انداخت،گفت: آنها تصور میکردند یک جنگ کوتاه مدت دو سه روزه رخ میدهد اما ایران برای جنگ بلندمدت آماده بود.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا این را هم گفت که ایران سامانه موشکیاش را تغییر داده و همه پایگاههایش در کشور پراکنده است؛ دشمن نمیتواند با ماهوارههایش ما را رصد کند که محل شلیکها کجاست.
به گفته سرلشکر رحیمصفوی، قدرت ایران از یک قدرت منطقهای در غرب آسیا، به قدرت بینالمللی تبدیل شده؛ آمریکا دیگر قدرت برتر نیست و جایی در منطقه ندارد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا تاکید کرد: اگرچه سیاست تضمین ندارد اما ایران میخواهد حداقل تا ۶ دهه آینده هیچ جنگی علیه خودش راه نیفتد. ما میخواهیم با همسایگانمان ارتباط داشته باشیم و یک امنیت پایدار برقرار باشد.
سرلشکر رحیمصفوی با اشاره به اینکه خسارتهای مادی که آمریکا و رژیم صهیونی دیدهاند، بیشتر از ایران بوده، گفت: اگر دشمن به سمت زیرساختهای ما بیاید، اشتباه کرده است. چون بلافاصله به همه زیرساختهای منطقه هجوم خواهیم آورد. این سیاست ایران است.
به گفته دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا، دشمن به بانکهای ایران حمله کرده، پس به زودی بانکهای آمریکایی و اسرائیلی در منطقه هدف قرار خواهد گرفت.
سرلشکر رحیمصفوی گفت: نظامیهای آمریکا عاقلتر هستند، میدانند ایران مانند افغانستان و عراق نیست.