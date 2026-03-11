امیر سرتیپ آراسته مطرح کرد؛
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در لبه فناوری
رئیس هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی ارتش گفت: ما در مقابله با جنگ فناورانه جهان که رژیم صهیونیستی با ۱۶ لایه پدافندی تشکیل داده تا موشکهای ما به اهداف اصابت نکند ایستادهایم و ببینید که کشور عزیزمان به کدام فناوری دست پیدا کرده که میتوانیم این لایههای پدافندی را پشت سر بگذاریم و اهداف را منهدم کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ «ناصر آراسته»، رئیس هیأت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی ذر گفتوگویی تلویریونی با اشاره به تاریخچه مبارزات ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نبرد ما با کفار و استکبار جهانی از سال ۵۸ شروع شد. ما حدود ۷۰۰ شهید قبل از آغاز دفاع مقدس در کردستان، ۵۰۰ شهید با ترور، ۷۲ شهید در مقابله با فرماندهی نظامی طاغوت، ۱۵ شهید در زندانهای شاه تقدیم انقلاب کردیم. تاریخچه حضور ارتش در دفاع مقدس قبل از آن آغاز شده بود.
امیر آراسته در ادامه درباره تفاوت دفاع مقدس با جنگ رمضان گفت: فناوری بزرگترین تغییری است که در جنگهای امروزی میبینیم. جنگ در هر زمانی در لبه علم حرکت میکند. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و جنگ بالکان هیچ کدام با جنگ امروزی ما قابل قیاس نیست.
رئیس هیأت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی تصریح کرد: ما در مقابله با جنگ فناورانه جهان که رژیم صهیونیستی با ۱۶ لایه پدافندی تشکیل داده تا موشکهای ما به اهداف اصابت نکند ایستادهایم و ببینید که کشور عزیزمان به کدام فناوری دست پیدا کرده که میتوانیم این لایههای پدافندی را پشت سر بگذاریم و اهداف را منهدم کنیم.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابل فناوری ۴۰ کشور ایستاده و با آنها را غافلگیر کرده است، افزود: در مقابله و مبارزه با آمریکای جنایتکار و رژیمصهیونیستی حزب الله لبنان، انصارالله بمن و مقاومت عراق به ما کمک میکند؛ چرا که امام خامنهای رهبر این عزیزان بوده است.
امیر آراسته با بیان اینکه ما در مقابله با دشمنان از تجربیات دفاع مقدس استفاده میکنیم، تصریح کرد: تجربیات مختلف ما در دوران مختلف دفاع مقدس به جوانان منتقل شده که از شهدای بزرگی به یادگار مانده است. فرماندهان شهید عزیز ما شاگردان زیادی پرورش دادهاند. تجربیات دفاع مقدس در هیات معارف جنگ به رزمندگان ما آموزش و عملیاتهای دفاع مقدس برای آنها بازسازی میشود.
وی با بیان اینکه فرماندهی امامین انقلاب توسط پیشکسوتان دفاع مقدس به جوانان منتقل سده است، گفت: رزمندگان ما تجربیات دفاع مقدس را فراگرفتند و این عزیزان اساتید بزرگی همچون شهید موسوی را داشتند.
امیر آراسته ادامه داد: رزمندگان ما روحیه انتقام جویانه خون مطهر امام خامنهای و فرماندهان شهیدمان را دارند. امروز پیشکسوتان دفاع مقدس به ما مراجعه میکنند تا با شرکت در جنگ رمضان جان خود را برای انقلاب و اسلام اهدا کنند. خون این عزیزان جوششی ایجاد کرده تا انتقام این عزیزان را باید بگیرند.
وی یادآور شد: جنگ منطقهای هنوز شروع نشده و مردم نگران نباشند. ما از نظر ذخایر موشکی و پهپادی هیچ گونه کسری نداریم و ذخایر زیادی داریم. الحمدالله هر روز تولید موشک و تجهیزات داریم. ما آرزوی نزدیک شدن ناوهای دشمن را داریم تا به محض اینکه آمدند آنها را نابود کنیم. این انگیزه در رزمندگان نیروهای مسلح قوی بوده و وجود دارد.
امیر آراسته افزود: روحیه مبارزه با دشمن آمریکایی صهیونی بعد شهادت امام خامنهای و فرماندهان تقویت و شدت گرفته و رزمندگان تنها با انتقام از دشمن آرام میگیرند. باید دشمنان به جهنم بروند و ما تا غلط کردن دشمن پیش میرویم. آمریکا باید از منطقه بیرون روند. رژیمصهیونیستی نیز باید نابود شود.
وی در ادامه درباره توان بالای ارتشیها در مقابله با دشمن آمریکایی صهیونی گفت: نیروهای ارتشی دارای روحیه بالای ایمانی و اعتقادی هستند و این روحیه با انتخاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای عزیز افزایش یافته است.
امیر آراسته افزود: ارتش از لحاظ پهپاد و موشکها به روز هستیم و کمبودی نداریم. ما هنوز وارد معرکه جنگ نشدیم تا ضربات سختتری به دشمنان وارد کنیم. مردم عزیز بدانند نیروهای مسلح جان فدای آنها هستند. ملت یقین بدانند پیروزی از آنِ ماست. اگر به جایی برسد که باب المندب همانند تنگه هرمز خطرناکتر شود آن زمان جنگ واقعیتر را خواهیم دید که چطور دشمن به غلط کردن بیشتر خواهد افتاد.
وی در ادامه درباره تمایز ارتش انقلابی ایران با ارتش دشمن گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران ژئوپولیتیک منطقه را بهتر از دشمن میشناسد. دشمن اگه به ژئوپلیتیک منطقه آشنا بود جرات حماقت نمیکرد. بزرگترین عنصر ژئوپلیتیک انسان است و دشمن احمق ایرانیها را نمیشناسد.
امیر آراسته تأکید کرد: ایرانیها بسیار شجاع، مبارز و عداتخواه و ولایتمدار هستند و این ویژگیها برتری ما را در مقابله با دشمن تضمین کرده است. تا زمانی ما فرماندهانی همچون صیادشیرازی ها، موسوی ها، پاکپورها داریم ما پیروز خواهیم بود.
وی در ادامه درباره تهدیدات دشمنان نسبت به جمله زمینی به کشورمان گفت: ارتش و سپاه ما چندین مدال افتخار دارند که با تجزیه طلب ها، منافقین، صدام مشرک جنگیدند و تجربه بالایی دارند. امروز با دشمن آمریکایی صهیونی میجنگیم و این تجربیات روزافزون میشود. آنها به هیچ عنوان نمیتوانند اقدامی برای ورود به کشور عزیزمان کنند و نیروهای مسلح کاملا هوشیار هستند. اگر حماقتی کنند با قدرت نابود خواهند شد.
امیر آراسته در پایان درباره اظهارات ترامپ نسبت به آینده ایران افزود: دنیا به دروغگو بودن ترامپ واقف است و او غلط اضافی میکند. یقین داشته باشید تکه شدن آمریکا را خواهید دید و آنها همانند فرعون غرق خواهند شد. نقشه ایران قطعا تغییر نخواهد کرد و اگر تغییر کند وسعت ایران عزیز بزرگتر خواهد شد.