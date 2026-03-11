‌دیدار معاون اول رئیس جمهور با آتش‌نشانان

‌دیدار معاون اول رئیس جمهور با آتش‌نشانان
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه بازدیدهای میدانی خود با حضور در جمع آتش‌نشانان تهرانی از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و خدمات‌رسانی آنان قرار گرفت و از تلاش‌های شبانه‌روزی این نیروهای امدادی قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا،  محمدرضا عارف در این دیدار با اشاره به تجاوز رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به خاک کشورمان گفت: این آتشی است که بیگانه به جان ایران انداخته است و همه ما باید با اتحاد و همدلی برای خاموش کردن آن تلاش کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم ایستادگی و همبستگی ملی افزود: تجربه نشان داده اگر متجاوز پاسخ قاطع نگیرد، دوباره به فکر دست‌درازی به این سرزمین می‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: ایستادگی امروز ملت ایران به نیابت از همه وطن‌دوستانی است که در طول تاریخ برای حفظ این سرزمین ایستاده‌اند و هدف آن صیانت از امنیت، آرامش و یکپارچگی همیشگی ایران است.

عارف در پایان با قدردانی از تلاش‌های آتش‌نشانان، نقش آنان را در حفظ آرامش و امنیت شهروندان بسیار مهم دانست و بر حمایت دولت از نیروهای امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.

اخبار مرتبط
