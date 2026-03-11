دیدار معاون اول رئیس جمهور با آتشنشانان
معاون اول رئیسجمهور در ادامه بازدیدهای میدانی خود با حضور در جمع آتشنشانان تهرانی از نزدیک در جریان روند فعالیتها و خدماترسانی آنان قرار گرفت و از تلاشهای شبانهروزی این نیروهای امدادی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در این دیدار با اشاره به تجاوز رژیمهای آمریکا و اسرائیل به خاک کشورمان گفت: این آتشی است که بیگانه به جان ایران انداخته است و همه ما باید با اتحاد و همدلی برای خاموش کردن آن تلاش کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر لزوم ایستادگی و همبستگی ملی افزود: تجربه نشان داده اگر متجاوز پاسخ قاطع نگیرد، دوباره به فکر دستدرازی به این سرزمین میافتد.
وی خاطرنشان کرد: ایستادگی امروز ملت ایران به نیابت از همه وطندوستانی است که در طول تاریخ برای حفظ این سرزمین ایستادهاند و هدف آن صیانت از امنیت، آرامش و یکپارچگی همیشگی ایران است.
عارف در پایان با قدردانی از تلاشهای آتشنشانان، نقش آنان را در حفظ آرامش و امنیت شهروندان بسیار مهم دانست و بر حمایت دولت از نیروهای امدادی و خدماترسان تأکید کرد.