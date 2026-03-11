حجت الاسلام و المسلمین محمدحسنی، ، شهادت سردار شیرازی را به رییس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا تسلیت گفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی شهادت سردار سرلشکر محمد شیرازی رییس دفتر فرماندهی معظم کل قوا را به حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایرانُ تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم رب الشهداء و الصدیقین

برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی

ریاست محترم سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بدینوسیله شهادت یار دیرین و امین فرمانده معظم کل قوا، سردار سرافراز شهید، سرلشکر بسیجی محمد شیرازی را در جوار زعیم شهید امت اسلام تبریک و تسلیت می‌گویم.

سال‌ها مؤانست آن شهید والامقام با رهبر شهید انقلاب، تمشیت امور دفتر فرماندهی معظم کل قوا و نقش‌آفرینی مؤثر در هماهنگی و انسجام نیروهای مسلح، نشان از مراتب امانت و درایت آن رسولِ صدیقِ رهبری در لشکریان توحید دارد. توفیق شهادت برادر مؤمن، متعهد و متخصص در لحظات عروج ملکوتی زعیم عالیقدر و شهید امت اسلام، حسن توفیق و اوج مراتب سربازی و بیعت خالصانه آن برادر ارجمند و یار جدایی ناپذیر معظم له به نمایش گذاشت و پایان شکوهمند حیات دنیوی ایشان را با رضوان الهی و همنشینی در ملکوت با رهبر شهید امت اسلام رقم زد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

عباس محمد حسنی