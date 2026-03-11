مردم ایران با هیچ تهدیدی از صحنه خارج نمیشود
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مردم ایران با هیچ تهدیدی از صحنه خارج نمیشود.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه تشییع پیکر جمعی از فرماندهان و شهید جنگ رمضان گفت: این مردم در طول چندین دهه اثبات کردند که دشمن را به زانو در میآورند ولی خود خسته نمیشوند. از یک ضربالمثل ایرانی برای دشمن استفاده کنم؛ ایرانی که فرهنگ هفت هزارساله دارد و میتواند آموزگار باشد برای کشوری که عمرش به سه قرن هم قد نمیدهد، فرهنگ ایرانی میگوید جلوی ضرر را از هر جا بگیرید منفعت است.
دشمن آمد بار دیگر ملت ایران را آزمود و این سوال مطرح است که به کدام یک از اهدافش رسیده است؟ مطمئن باشید همانگونه که تاکنون به اهداف خود نرسیده در ادامه به اهدافش نخواهد رسید پس بهتر است که جمع کند و برود، این ملت پای کار این کشور است و به هیچ عنوان اجازه نمیدهند وجبی از خاک آنها در اشغال دشمن منحوس قرار گیرد.
فعالیت دانشگاهها تا پایان سال ۱۴۰۴ غیرحضوری خواهد بود و امید است سال آینده، شرایط عادی شده و کلاسها به صورت حضوری برگزار شود.