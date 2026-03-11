نامه وزیر دادگستری به مدیر منطقهای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا
رحیمی: آمریکا و اسراییل مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شدند
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان در نامهای به "ادوارد بیگبدر"، مدیر منطقهای صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در خاورمیانه و شمال آفریقا، ضمن محکومیت تجاوز وحشیانه محور آمریکایی ـ اسراییلی به کشورمان، اقدام عاجل یونیسف را در این خصوص خواستار شد.
وزیر دادگستری در نامهای خطاب به مدیر منطقهای صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به شهادت رهبر عظیم الشأن و برخی مقامات کشورمان در این تجاوز گستاخانه، حملات سنگین علیه مدارس، مراکز آموزشی، بیمارستانها، هلال احمر، اماکن مسکونی و اداری ایران که سبب شهادت، جراحت، مفقودالاثر و یا بیسرپرست شدن تعداد زیادی از کودکان کشورمان شد را مصداق بارز نقض فاحش منشور ملل متحد و کنوانسیون 1989 حقوق کودک برشمرد.
رحیمی در این نامه هدف قرار دادن بیش از 50 مدرسه از جمله حمله وحشیانه به مدرسه شجره طیبه شهر میناب که باعث شهادت 168 کودک و دانش آموز این مدرسه شد را مصداق تعریف تجاوز در قطعنامه 3314 و ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری عنوان کرد و افزود: علیرغم اینکه رژیم نامشروع صهیونیستی و آمریکای جنایتکار عضو اساسنامه رم نیستند؛ لیکن به موجب حقوق بینالملل عرفی، متعهد به رعایت این هنجارها میباشند. در این حملات اصول بنیادین و تعهدات حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک، تناسب و احتیاط نیز نقض شده و بدون شک مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
وزیر دادگستری خطاب به مدیر منطقهای صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در خاورمیانه و شمال آفریقا، تجاوز نظامی به قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را حملهای آشکار به ارزشهای جهانی، کرامت و حقوق انسانی و بنیانهای نظم حقوقی بینالمللی به ویژه نقض صریح کنوانسیون 1989 حقوق کودک، به عنوان حقوق بشریترین کنوانسیون بینالمللی برشمرد و با تصریح بر این نکته که مواد متعدد کنوانسیون حقوق کودک در اقدام وحشیانه آمریکا و اسراییل در تجاوز به کشورمان نقض شده است، خواستار اقدام عاجل یونیسف جهانی و همچنین محکومیت این جنایات توسط کشورهای منطقه وفق اسناد حقوق بینالملل بشر دوستانه بویژه کنوانسیون حقوق کودک شد.