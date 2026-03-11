نحوه ارائه خدمات قضایی مطلوب در شرایط کنونی کشور و تعطیلات نوروز

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای خطاب به روسای دادگستری‌های سراسر کشور مواردی را به منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم در شرایط کنونی کشور و تعطیلات نوروز را تاکید کرد.

معاون اول قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای که خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد، به آنها متذکر شده است: به منظور ارائه خدمات کامل و بهتر به شهروندان براساس شرایط و اقتضائات استان، نسبت به بکارگیری نیرو‌های قضایی و اداری اقدام کنند.

براساس این بخشنامه به روسای دادگستری‌ها تاکید شده است که ضرورت دارد به منظور تامین نظم و امنیت عمومی شهروندان، تامین و توزیع کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم همکاری همه جانبه بین مسئولان قضایی و مجموعه دولت و اعضای شورای تامین استان‌ها برقرار باشد.

همچنین تاکید بر نظارت مستمر بر واحد‌های قضایی، فعالیت مستمر واحد‌های اجرای احکام، پاسخگویی به موقع به مردم، تعیین تکلیف فوری پرونده‌های مرتبط با متهمان بازداشتی تحت قرار کیفری نظارت بر تسریع در انجام امور و رسیدگی به اتهامات آنها در دادسرا و دادگاه از موارد مورد اشاره در این بخشنامه است.

در این بخشنامه به رسیدگی به پرونده‌ها از طریق سامانه‌ها و ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور جلوگیری از تردد غیر ضروری و مراجعه حضور اصحاب پرونده، وکلا و کارشناسان و تعیین شیفت‌های کشیک جهت خدمات‌دهی و پشتیبانی از واحد‌های قضایی از سوی معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان‌ها تاکید شده است.

در این بخشنامه به فعالیت مستمر واحد‌های اجرای احکام و اهتمام جدی بر امور محوله، پاسخگوی به موقع به مراجعان و جلوگیری از هر گونه وقفه در امور با توجه به نزدیکی به ایام پایان سال تاکید شده است.

تعیین شعب کشیک در تمام دادسرا‌ها و محاکم تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ و نظارت مستمر و میدانی بر فعالیت واحد‌های قضایی کشیک از سوی مدیران در ایام تعطیلات نوروز از دیگر موارد مورد اشاره در این بخشنامه است.