در ایکس مطرح شد؛
کنایه طباطبایی به سکوت همسایگان در برابر تجاوز به ایران
کد خبر : 1760935
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: همسایگان مسلمان آتشافروزی محور امریکایی_صهیونی در خانه خود خواهند دید.
به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اعراب ضربالمثلی دارند که میگوید:
ما تراه فی جارک، ستراه فی دارک. آنچه در همسایه خود میبینید، در خانه خود نیز خواهید دید. سکوت همسایگان مسلمان در برابر آتشافروزی محور امریکایی_صهیونی مشمول همین مثل است.
سنائی هم میگوید: غافل و مرده هر دو یکسان است خفته بیدار کردن آسان است.