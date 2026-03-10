کنایه طباطبایی به سکوت همسایگان در برابر تجاوز به ایران

به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اعراب ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید:

ما تراه فی جارک، ستراه فی دارک. آنچه در همسایه خود می‌بینید، در خانه خود نیز خواهید دید. سکوت همسایگان مسلمان در برابر آتش‌افروزی محور امریکایی_صهیونی مشمول همین مثل است.

سنائی هم می‌گوید: غافل و مرده هر دو یکسان است خفته بیدار کردن آسان است.

