سخنگوی سازمان بسیج اعلام کرد؛
ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس فعال شد
سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین گفت: در راستای نقش آفرینی گروه های مختلف، ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس فعال گردیده است.
به گزارش ایلنا، سردار محمد زهرایی سخنگوی سازمان بسیج مستضعفین اعلام کرد: به منظور بهره گیری از همه ی ظرفیت ها و توانمندی ها، ستاد مردمی حمایت و پشتیبانی از دفاع مقدس به صورت مرحله ای و مسجدمحور در تمامی محلات فعال شده است.
وی گفت: با تشکر و قدرشناسی از ایستادگی و حماسه آفرینی ها، از مردم عزیز و داوطلبین دعوت می شود با حضور خود، ضمن پایداری محله ها در بحران های احتمالی، بر تقویت و پشتیبانی از رزمندگان خط مقدم نقش آفرین باشند.