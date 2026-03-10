گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در خصوص تحولات منطقه و شرایط ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به عدم شلیک هرگونه پرتابه از طرف ایران به سوی ترکیه، بر ضرورت هوشیاری در مقابل دسیسه‌های رژیم صهیونیستی برای تخریب روابط دوستانه ایران با کشورهای منطقه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را به همتای ایرانی تبریک گفت.

هاکان فیدان بر اهمیت صیانت از روابط عمیق و برادرانه دو کشور تاکید نمود.

در این گفتگو مقرر شد با توجه به توافق به عمل آمده میان روسای جمهور دو کشور، گروه کارشناسی نظامی مشترک برای بررسی دقیق ادعاهای اخیر در اسرع وقت تشکیل شود.

