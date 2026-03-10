رئیس قوه قضاییه:
با اخلالگران در بازار مایحتاج عمومی شدید و قاطع برخورد خواهد شد
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز سهشنبه، طی سخنانی در نشست با تعدادی از اعضای شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و پاسداشت لیالی پرفیض قدر، به نعمت بزرگ ولایتفقیه که نجاتبخش کشور است، اشاره کرد و اظهار داشت: اقدام انقلابی مجلس خبرگان در موقعیت خطیر کنونی کشور و بیعت تاریخی ملت با ولایت، نقشههای دشمنان را نقش بر آب کرد و جانی تازه به رگهای همه کارگزاران و رزمندگانی بخشید که در پیشانی میدان، مشغول جهاد فیسبیلالله و نبرد مقدس با اشقیای صهیونی - آمریکایی هستند.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح ریشهها و بنیانهای نظری و کلامی نعمت الهی ولایتفقیه بیان داشت: به فرموده امام راحل و عظیمالشأن ما، ولایتفقیه، همان ولایت رسولالله است؛ ولایتفقیه ادامه و استمرار ولایت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهمالسلام است.
ولایت پیامبر و ائمه نیز مُنبعث از ولایت الهی است؛ هنگامی که خداوند پیامبر را مبعوث میکند و به او ولایت میبخشد، میفرماید: «أطیعُوا الله و أطیعُوا الرّسول و أولی الأمر منکم»؛ بدینسان، پیامبر و اولیالامر به اذن الهی دارای ولایت میشوند و مردم مأمور و مکلف به اطاعت از ایشان هستند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ولایتفقیه، حصن حصین است؛ با هدایت ولیفقیه است که میتوانیم از پیچهای تاریخی به سلامت عبور کنیم؛ خداوند را شاکریم که در این برهه حساس کنونی نیز با عنایات حضرت بقیهاللهالاعظم ارواحنافداه، اعضای مجلس خبرگان توانستند شخصیتی عالم، فقیه، مدبر، جامعالاطراف و حائز همه ویژگیهای معین را به رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کنند. اینک همه ما وفق آموزههای وحیانی مکلف و موظف به تبعیت محض از فرامین رهبر گرانقدرمان حضرت آیتاللهالعظمی سیدمجتبی خامنهای هستیم و به جد معتقدیم ایشان همان مسیر نورانی و الهی امامین راحل و شهید انقلاب را با درایت و کیاست دنبال خواهند کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: جا دارد از عموم مردم گرانقدر و بصیر کشورمان که در مراسم بیعت تاریخی با رهبری سوم نظام، حضرت آیتاللهالعظمی سید مجتبی خامنهای (حفظهالله)، حضوری خیرهکننده، دشمنشکن و پرشکوه داشتند، کمال قدردانی را به عمل آورم.
رئیس عدلیه در ادامه سخنانش در این نشست، با اشاره به شرایط کنونی کشور، عنوان کرد: آثار هزیمت دشمن متجاوز و غدّار در میدان نبرد، آشکار است، از همینرو دشمن به حمله به مناطق مسکونی و زیرساختهای کشور روی آورده است؛ واکنش ما نیز وفق آموزههای الهی، مقابلهبهمثل و اعتداء در برابر دشمن است. به هر وسیلهای که دشمن به ما تجاوز میکند ما نیز حق داریم علیه او اقدام کنیم، هر جغرافیایی که مبدأ حمله به ایران اسلامی باشد، وفق بدیهیات حقوق بینالملل، هدفی مشروع برای واکنش و دفاع از خود است.
قاضیالقضات افزود: جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال است به همسایگانش ثابت کرده که ملتزم به سیاست حسنهمجواری است؛ اکنون نیز با صدای رسا اعلام میداریم که تابع و عامل به همان سیاست هستیم؛ لکن پایگاههای دشمن متجاوز در هر جغرافیایی قطعاً زیر ضربه نیروهای مسلح ما خواهد رفت و این مقولهای است که در حقوق بینالملل و قواعد و نظامات جهانی نیز مشروع و مسموع است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه سخنانش در این نشست، با قدردانی از کلیهی مقامات و مسئولان قضایی که در سراسر کشور علیرغم تهدیدات ناشی از تجاوز دشمن، طی روزهای اخیر در محلهای کار و وظیفه حاضر شده و به نظارت مستمر به زیرمجموعه پرداختهاند، گفت: در این روزها، علیرغم شرایط جنگی و تهدیدات ناشی از تجاوز دشمن، مسئولان و مدیران قوه قضاییه همپای سایر نیروهای مجموعه قضایی کشور در محلهای مأموریت حاضر شده و به تمشیّت و پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم پرداختند؛ این رویه باید کماکان با قوت بیشتر استمرار یابد. همچنین مسئولان قضایی، همانطور که تاکنون مقیّد به بازدید و سرکشی از زیرمجموعهها بودهاند، این روند را با اهتمام مضاعف ادامه دهند. تاکید مؤکد ما آن است که تا آنجا که مقدور و ممکن است حتی در این شرایط جنگی نیز در پیشبرد امورات قضایی مردم، تأخیر و تعویق ایجاد نشود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: طی روزهای اخیر با بازدیدهایی که شخصاً از برخی مراجع و مراکز قضایی داشتم و گزارشاتی که دریافت کردم، متوجه شدم که بحمدالله شعب کشیک در مراجع مختلف قضایی، با همت مضاعف مشغول پیشبرد امور است و خللی در روندهای قضایی حادث نشده است. تاکید مؤکد داریم که این رویه با قدرت بیشتر استمرار پیدا کند.
رئیس عدلیه عنوان کرد: مردم اطمینان داشته باشند که مسئولان و نیروهای قضایی حتی یک لحظه نیز سنگر خدمترسانی را رها نخواهند کرد و به هیچوجه اجازه نخواهند داد که اشراری از موقعیت کنونی برای سلب امنیت مردم سوءاستفاده کنند.
قاضیالقضات تصریح کرد: قوه قضاییه در شرایط فعلی، بیش از گذشته به حمایت از سایر دستگاهها در قوای دیگر بویژه قوه مجریه خواهد پرداخت. بالاخص در حوزه نظارت بر بازار نیز در هماهنگی با بخشهای مسئول دولتی، تمهیدات و تدابیر ویژهای در دستور کار قرار گرفته است. از همین تریبون نیز به آن دسته از عناصری که قصد دارند از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند و در بازار مایحتاج عمومی خلل ایجاد کنند، هشدار میدهم که وفق قانون، مورد برخورد شدید و قاطع قرار میگیرند و کوچکترین اغماضی در قبالشان صورت نخواهد گرفت.
شایان ذکر است، در جریان نشست امروز، اعضای شورای عالی قوه قضاییه بر تبعیت محض خود از ولیفقیه زمان، حضرت آیتاللهالعظمی سید مجتبی خامنهای (حفظهالله) تاکید کردند و اعلام داشتند که شرایط جنگی سبب نخواهد شد در خدماترسانی قضایی و حقوقی آنها به مردم، خلل و فترتی ایجاد شود.