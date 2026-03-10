به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه،در بازدید از سازمان تأمین اجتماعی و دیدار با مصطفی سالاری، مدیرعامل، رئیس هیأت‌مدیره و معاونان این سازمان، آخرین وضعیت پرداخت حقوق بازنشستگان، روند خدمات‌رسانی به مردم و مسائل مرتبط با پایداری فعالیت‌های این مجموعه در شرایط ویژه کشور را بررسی کرد.

در این بازدید، بر تداوم خدمت‌رسانی، پشتیبانی از معیشت مردم، استمرار فعالیت‌های اقتصادی و حفظ آمادگی بخش‌های مختلف سازمان تأمین اجتماعی در شرایط حساس کشور تأکید شد.

قائم‌پناه در این دیدار با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ همبستگی ملی، اظهار داشت: در بسیاری از کشورها هنگام وقوع جنگ، شاهد خروج گسترده مردم از سرزمین خود هستیم، اما امروز ملت ایران با روحیه‌ای مثال‌زدنی در کشور ایستاده‌اند و هیچ ایرانی به فکر ترک میهن و آوارگی در کشورهای دیگر نیست؛ موضوعی که مایه افتخار و مباهات است.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی کشور افزود: در این شرایط سخت و در حالی که کشور با فشارها و حملات ناجوانمردانه روبه‌روست، نیروهای خدوم در بخش‌های مختلف با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و مردم نیز با حضور، همراهی و صبوری خود از کشور حمایت می‌کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی در کشور گفت: کارخانه‌ها باید به فعالیت خود ادامه دهند و تولید متوقف نشود. خوشبختانه در برخی صنایع حتی افزایش ظرفیت تولید نیز مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی واحدهای بزرگ، فعالیت‌ها با ظرفیت مضاعف در حال انجام است.

قائم‌پناه همچنین با قدردانی از تلاش مجموعه تأمین اجتماعی تصریح کرد: مسئولان این حوزه به‌طور مستقیم با معیشت، سلامت و آرامش بخش بزرگی از مردم سر و کار دارند و استمرار منظم و مطمئن خدمات این سازمان، در چنین شرایطی از اهمیت مضاعف برخوردار است.

در ادامه این بازدید، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: با تمهیدات اتخاذشده، پرداخت حقوق بازنشستگان از امروز آغاز می‌شود و فرایند پرداخت‌ها مطابق برنامه و طبق حروف الفبا در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.

وی افزود: شرایط پرداخت‌های سازمان نسبت به دو ماه گذشته بهبود یافته و با بسیج ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی، روند انجام امور با انسجام و سرعت بیشتری در حال پیگیری است. همچنین معاونان سازمان با اختیارات لازم در استان‌ها مستقر شده‌اند تا تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود و مردم و دولت از بابت خدمات تأمین اجتماعی دغدغه‌ای نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین تأکید کرد: مراکز درمانی تحت پوشش این سازمان نیز با آمادگی کامل و به‌صورت بی‌وقفه در مدار خدمت‌رسانی قرار دارند و ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و عموم مراجعان بدون اختلال ادامه دارد. به گفته وی، مجموعه درمانی سازمان در سراسر کشور با حداکثر ظرفیت فعال است و تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای جاری، تداوم خدمات و پاسخ‌گویی به شرایط خاص پیش‌بینی شده است.

سالاری تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی با اتکا به تجربه، آمادگی عملیاتی و هماهنگی مستمر میان بخش‌های بیمه‌ای، درمانی و پشتیبانی، تلاش دارد در شرایط ویژه کشور، خدمات خود را با ثبات، نظم و اطمینان ادامه دهد و در حوزه‌های مرتبط با معیشت و درمان مردم، کوچک‌ترین وقفه‌ای ایجاد نشود.

