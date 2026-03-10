افشای اطلاعات ۵۰ خلبان اسرائیل توسط حنظله + تصاویر

به گزارش ایلنا، گروه سایبری حنظله در پاسخ به جنایات وحشیانهٔ مداوم رژیم اشغالگر، برای نخستین‌بار اطلاعات کامل ۵۰ افسر ارشد شاغل در نیروی هوایی رژیم اشغالگر که مستقیماً در بمباران غیرنظامیان بی‌گناه و جنگ علیه مقاومت نقش دارند، افشا شد.

این لیست شامل نام کامل، شماره شناسایی، سِمت، شماره تماس، آدرس، عکس و مشخصات شغلی این افسران، از جمله خلبانان جنگنده‌های F-۱۶ و F-۳۵، فرماندهان عملیات پهپادی، تکنسین‌های ارشد تعمیر و نگهداری هواپیما‌ها و مقامات طراح حملات هوایی است.