همه کسانی که بر طبل جنگ کوبیدند، در ریختن خون کودکان ایران سهیم هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا،فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در محل بیمارستان گاندی که در پی تجاوز دشمن آسیب دیده است، گفت:می‌خواهم چند لحظه‌ای براتون از کربلایی میناب بگویم. در کوله‌پشتی هیچ‌کدام از این بچه‌ها نه اورانیوم غنی‌شده بود، نه بمب بود، نه موشک.در کوله‌پشتی آن‌ها کتاب بود، قلم بود، دفتر بود و لقمه تغذیه‌شان. در کوله‌پشتی آن‌ها زندگی بود، امید به آینده بود.

سخنگوی دولت ادامه داد:عجیب است بگویم، دوستان من؛ با پدری صحبت کردم که می‌گفت من دخترم را از جورابی که صبح به پایش کرده بودم شناختم؛ با همان جورابی که صبح خودم به پایش کرده بودم توانستم بشناسمش. اما پای کار ایران هستم.

وی افزود:مادری را دیدم که بر مزار دخترش مویه می‌کرد و می‌گفت: خواب عزیزم، بخواب که دیگر رنگ بی‌مهری نخواهی دید.» وقتی من را به‌عنوان مسئولی از دولت دید، گفت مبادا فکر کنید مردم ما کم می‌آورند؛ ما هستیم پای کار کشور.در میناب، به معنای واقعی می‌شود جلوه‌های شلیک به زندگی، شلیک به آینده و شلیک به امید را دید.

مهاجرانی ادامه داد:باران را دیدم، مادر باران را دیدم؛ دختری کلاس چهارم دبستان که دوست داشت مطالعات اجتماعی بخواند. وقتی از مدرسه تماس می‌گیرند که حمله شده، پدربزرگ هفتادساله برای برگرداندن او به مدرسه می‌رود؛ اما موشک دوم باعث می‌شود که پدربزرگ و نوه در آغوش هم جان بدهند.

وی با بیان این که آنجا خانواده‌ای را دیدم که پنج دانش‌آموز و یک معلم شهید داشتند، افزود:قبری را دیدم که دانش‌آموزی برای معلم شهیدش شمع و گل گذاشته بود. آنجا جلوه‌هایی از ایثار و همدلی را دیدم که بسیار عجیب و تأثیرگذار بود.

سخنگوی دولت ادامه داد:دوقلوهایی حدوداً سه‌ساله را دیدم که مادرشان معلم شهید بود. بعد از آن، از آغوش پدر پایین نمی‌آمدند و پدر می‌گفت: «نزدیک به یک هفته است که این دوقلوها من را رها نکرده‌اند.معلم شهیدی بود به نام مهدیه . در باغچه خانه‌اش گل‌های کاغذی کاشته بود. مهدیه شهید هیچ‌وقت بهار ۱۴۰۵ را نخواهد دید، اما آن گل‌های کاغذی برای دیگران گل خواهند داد؛ همان‌گونه که ایران برای آیندگان گل خواهد داد.

مهاجرانی با اشاره به این که سال ۱۴۰۴ سال عجیبی بود سالی که ما در آن دو شهادت حضرت علی را داشتیم، گفت:شروع سال رو با شهادت مولا امیرالمومنین آغاز کردیم و فردا هم که روز ۲۱ رمضان است در روز شهادت حضرت امیر قرار می‌گیریم.

وی گفت:عجیب که در این سال رهبرمان سید علی هم به شهادت رسید به نظر میاد که برخی از اوقات خیلی مناسبت ها بی دلیل نیستند.شهادت رهبر معظم انقلاب سید علی خامنه ای را تسلیت میگویم، از دست دادن ایشان برای همه ما دشوار بود و تعداد زیادی از هموطنانمان را هم از دست دادیم.

مهاجرانی تاکید کرد:باور داریم که شهدا زنده هستند و نزد پروردگار روزی می‌خورند ما به شهادت باورمندیم.بر دست و بازوی همه نیروهای دفاعی مان بوسه بزنم کسانی که افتخار و عزت ایرانی بودن را این روزها دوباره به ما برگرداندند کسانی که در حملات موشکی با همه قدرت دفاعی توانستند از کیان ایران دفاع کنند.

وی ادامه داد:رژیم صهیونیستی فکر می‌کرد که یکی دو روزه کار تمام میشود فکر می‌کردند که با به شهادت رساندن رهبر معظم کار تمام میشود غافل از اینکه ایران و ایرانی مستحکم‌تر از این حرفاست.

سخنگوی دولت بیان کرد:انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران باعث شد که انسجام به ایران برگردد و باعث شد که معادلات آن ها به هم بخورد.این انتخاب نشان از این دارد که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هزاران سال ریشه دارد.

وی تاکید کرد:دولت در طول این ایام، در راستای وظایف قانونی و ذاتی خود باید اقداماتی را در پی داشته باشد.پس از حمله وحشیانه‌ای که به زیرساخت‌های سوخت انجام شد و شاهد بودیم چه جنایت زیست‌محیطی رخ داد و هوای تهران را به چه وضعی دچار کرد، توانست ظرف مدت یک روز موضوع سوخت را سامان دهد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در حوزه موضوعات اساسی نیز مشکلی نداریم. در حوزه کالاهای اساسی و دارو کمبودی وجود ندارد.یکی از موضوعاتی که قاعدتاً دولت به‌طور جدی به آن فکر می‌کند، آسیب وارد شده به مراکزی از همین جنس است. این مرکز، مانند برخی مراکز دیگر که واقعاً تخریب شده‌اند، باید بازسازی شود. حتماً این‌ها جزو موضوعاتی است که دولت به آن‌ها توجه دارد و برایشان برنامه‌ریزی می‌کند.

وی افزود: اما در مورد معیشت مردم؛ پس از اصلاحات شجاعانه اقتصادی که صورت گرفت، موضوع کالابرگ به‌صورت منظم و مرتب واریز خواهد شد.در حوزه اقتصاد نیز با توجه به اینکه به هر حال موج‌هایی تلاش می‌کردند کمبودها را به مردم القا کنند، خوشبختانه شاهد هیچ‌گونه کمبودی نبودیم و تلاش بر این است که بازار به‌درستی مدیریت شود.

مهاجرانی بیان کرد: دولت بسته اقتصادی ویژه‌ای درنظر گرفته است که دیشب آقای رئیس جمهور در مورد آن کوتاه توضیح دادند و ابلاغ نیز شده است.در حوزه‌های معیشتی مردم نظیر اقلام غذایی و سلامت، به صورت مشخص به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف داده شده که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمام زیرساخت‌های لازم برای معیشت مردم را فراهم آورد.

وی ادامه داد:در مورد صادرات و واردات وظایف لازم ابلاغ شده است‌. همچنین در خصوص تسهیلات بانکی که خیلی از بنگاه‌ها دریافت کرده‌اند، استمهال ۶ ماهه برای آنها درنظر گرفته شده است تا در شرایط اضطرار به تعویق افتد.

مهاجرانی بیان کرد:در مورد واردات محصولاتی که مورد نیاز است همچون آمبولانس‌ها، برنامه ویژه داده شده است و لذا به صورت مشخص یک تقسیم کار ملی بین وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است که امیدوار هستیم با اجرای آن از فشار بر مردم کاسته شود.

وی افزود:ما تجربه شرایط این چنینی را به خصوص تعطیلی کسب و کارهای کوچک و بخصوص روزمزدها را در ایامی نظیر همه گیری بیماری کرونا نیز داشتیم و به هر حال در این مسیر از آن تجربیات استفاده خواهد شد.

مهاجرانی با بیان این که راهپیمایی‌های ضد جنگ در دنیا در حال انجام است، مردم روشن ضمیر دنیا فارغ از هرگونه دین و باور و عقیده‌ای که دارند شرکت می‌کنند، گفت:هر انسانی که در گوشه‌ای از دنیا به خاک می‌افتد نشان از این است که تکه‌ای از بشریت دفن میشود.

وی تاکید کرد:انسان‌های برجسته و سرشناس چه در داخل کشور و چه در خارج کشور مواضع روشنی در راستای محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل به کشورمان داشتند که باید از آنان تشکر کنم.

مهاجرانی بیان کرد:از گروه های مردمی تشکر میکنم از نیروهای خدمت رسان که خدمات خود را انجام می‌دهند و سریع خود را به محل حادثه می رسانند.برخی از اوقات وقتی آنها میرسند هنوز موشک بعدی در راه است ولی آن ها بدون نگرانی تلاش می‌کنند که به مردم کمک بکنند.

سخنگوی دولت گفت:آتش نشانان، نیروهای هلال احمر، اورژانس و رانندگان کسانی که در طول این روزها بدون نگرانی خدمت می‌کنند خیلی از اوقات افراد میترسند در جاده ها تردد داشته باشند رانندگان قطار و رانندگان لوجستیک از همه تشکر میکنیم.از کارکنان صنعت نفت تشکر میکنیم که توانستند موضوع سوخت را حل کنند.روز اول پمپ بنزین ها شلوغ بود ولی پمپ بنزین ها به آرامش رسید به خاطر تلاش خوبی که نیروهای صنعت نفت داشتند.

وی ادامه داد: نیروهای شجاع کشتییرانی، اصناف مغازه داران همه کسانی که خدمات ارائه می‌دهند از داوطلبین شجاعی که لزوماً به جایی متصل نیستند ولی سعی می‌کنند در مراکز بهزیستی قرار بگیرند برای بچه هایی که از صدای موشک می‌ترسند کتاب بخوانند و آن ها را در آغوش بگیرند یا به خانه هایشان ببرند تشکر میکنیم.

سخنگوی دولت بیان کرد: یکی از موضوعاتی که جای نگرانی بود با توجه به ماه مبارک رمضان و سرمای هوا این بود که ما دچار کاهش ظرفیت‌های خون بشویم ولی الحمدلله در این زمینه هیچ مشکلی وجود نداشت و تونستیم مسیر رو به خوبی تا اینجا طی بکنیم.

وی افزود: در بسته اقتصادی که دولت مشخص کرده استمحال بدهی‌ها مشخص شده و طبیعتاً بانک‌ها مکلف هستند که این موضوع را اجرا کنند.آقای رئیس جمهور دیشب این موضوع را توییت کردند تا حتما اجرایی شود لذا موضوع استمهال بدهی ها در دستور کار است.

مهاجرانی با بیان این که در مورد کالاهای اساسی، به‌ویژه در استان‌هایی که مهمان‌پذیر هستند، از ابتدا پیش‌بینی می‌شد که تعدادی از استان‌های ما مهمان بیشتری بپذیرند، گفت: معمولاً استان‌های شمالی و همچنین خراسان رضوی استان‌هایی هستند که بیشتر مورد انتخاب مردم قرار می‌گیرند. وی تاکید کرد:بدیهی است که مردم حق دارند از شهرهای خود خارج شوند و دولت هم وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم را برای راحتی آن‌ها فراهم کند. در حال حاضر هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی و همچنین خدمات درمانی وجود ندارد. سخنگوی دولت یادآور شد: در ایام جنگ ۱۲ روزه نیز حجم زیادی از تخت‌های بیمارستانی در استان‌های شمالی توسط بیمارانی که مراجعه می‌کردند و در واقع بیماران مهمان بودند، اشغال می‌شد. با این حال همه زیرساخت‌ها آماده است و دانشگاه‌های علوم پزشکی کاملاً در آماده‌باش هستند و خدمات خود را به خوبی ارائه می‌دهند. وی با تاکید بر این که در مورد کالاهای اساسی و سوخت نیز هیچ مشکلی وجود ندارد،‌گفت: البته آمادگی‌هایی هم برای مقابله با حمله به زیرساخت‌های شهری در نظر گرفته شده است؛ ۸۰ سال بشریت تلاش کرد تا بگوید حتی جنگ هم باید قاعده‌مند باشد، اما می‌بینیم که بسیاری از این قواعد زیر پا گذاشته شده است. با این حال ما با تمام توان پای کار هستیم تا ان‌شاءالله مشکلات مردم به حداقل برسد. مهاجرانی درباره اتصال اینترت در کشور بیان کرد: در مورد اینترنت نیز تلاش بر این بوده که با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، به‌ویژه برای افرادی که می‌توانند صدای کشور را بیشتر به جهان برسانند، امکاناتی فراهم شود. بنابراین این موضوع یکی از مسائلی است که هم مورد مطالبه و هم مورد پیگیری بوده است. سخنگوی دولت افزود: در خصوص پول نقد هم بانک‌ها ملاحظاتی دارند تا حجم پول نقد از حد مشخصی بیشتر نشود. با این حال این موضوع را باز هم پیگیری می‌کنم و اگر خبر جدیدی باشد، خدمت شما اطلاع داده خواهد شد. وی درباره فعالیت ادارات و سازمان ها گفت: سازمان امور اداری و استخدامی بخشنامه‌ای را صادر کرده است که حضور بانوان در استان تهران به صورت کامل دورکار باشد البته به جز مراکز امداد رسان.حضور آقایون هم با ۲۰ درصد نیروها است ولی مدیران طبیعتاً باید حضور داشته باشند. مهاجرانی تاکید کرد: به هر حال مدیران کسانی هستند که علی القاعده مدیر شده اند تا در روزهای سخت پای کار کشورشان بایستند. استانداران هم به اندازه کافی اختیاراتی را دارند و مسلما در این زمینه شرایط به اندازه کافی به صورت قانونی مهیا شده است. وی افزود: ۲۱ شهید در لامرد، شهدای ورزشکار که اغلب آنها دختر بودند، حمله به مدراس و مرکز درمانی(دولتی و خصوصی)، از جمله حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی است. مهاجرانی گفت: مدیران و پزشکان بیمارستان‌ها برای اینکه زندگی‌ها نجات پیدا کند، همه تلاش خود را به کار گرفتند. اما مردم ایران باید بدانند که هدف این حملات نه آزادیست نه دموکراسی. بلکه هدف آنها تجزیه ایران است و آنها ایران را پاره پاره و ضعیف می‌خواهند. وی با بیان این که سناتور آمریکایی اعلام کرد که ۳۱ درصد از نفت دنیا در اختیار ایران و ونزوئلاست و باید ما از این نفت سهم داشته باشیم، یاد آور شد: هدف این حملات ایران و ایرانی است و نه گروه خاصی واتفاقا دشمن به زندگی، به امید و آینده ایران شلیک می‌کند. اما نمی‌دانند و نمی‌فهمند که ما ۶ هزار سال در این کره خاکی تمدن داشتیم. سخنگوی دولت ادامه داد: تا امروز ۲۰۶ شهید زن و کودک و ۱۹۳ کودک زیر ۱۸ سال بر اساس تعریف جهانی شهید شدند و کوچکترین شهید یک دختر هشت ماهه بوده و کوچکترین مجروح یک دختر چهار ماهه بوده است.تا امروز ۵۲ واحد بهداشتی، ۲۹ واحد درمانی، ۱۹ واحد اورژانس و ۱۶ آمبولانس مورد حمله قرار گرفته است و چهار دستگاه آمبولانس و یک بالگرد اورژانس به صورت کامل تخریب شده است.۱۱ شهید سلامت تقدیم شده و همه اینها نشان می‌دهد که دشمن به جنگ ایدئولوژی نیامده بلکه دشمن به جنگ ایران و ایرانی و به جنگ دین و دانش ایرانی آمده است. مهاجرانی درباره برنامه دولت درباره مدیریت بخش انرژی با توجه به تهدیدات و آسیب دیدن زیرساخت ها گفت: به اندازه کافی اقدامات لازم دیده شده است و همان‌طور که در حمله‌ای که به مخازن سوخت صورت گرفت شاهد بودیم، همکاران ما در صنعت نفت توانستند به سرعت وضعیت را مدیریت کرده و شرایط پایدار را دوباره برقرار کنند. وی ادامه داد: در سایر وزارتخانه‌ها نیز وضعیت به همین شکل است. البته امیدوار هستیم که این شرارت‌ها به حداقل برسد، اما طبیعتاً جنگ، جنگ است و باید برای آن ایستادگی کرد. به همین دلیل برای همه سناریوها آمادگی‌های لازم در نظر گرفته شده است. سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین نکته‌ای که شما اشاره کردید قابل توجه است. عکس‌هایی که پشت سر من قرار دارد مربوط به کودکانی است که آرزوهای زیادی داشتند. جنگ‌افروزان دنیا باید بدانند که خون این کودکان به دست همان کسانی ریخته شد که بر طبل جنگ کوبیدند. همه کسانی که بر طبل جنگ کوبیدند، به نوعی در ریختن خون این عزیزان سهیم هستند.آن‌ها بودند که فضا را مهیا کردند و اعلام کردند که می‌توانند دست به شرارت بزنند، غافل از اینکه ایران بیشه شیران است.

مهاجرانی با بیان این که : ما جنگ را آغاز نکردیم ولی پایان دهنده آن خواهیم بود، گفت: ما آغازگر جنگ نبودیم، ما که نخواستیم جنگ کنیم ما برای بار دوم در میانه مذاکره بودیم که حمله کردند.خودشان هم گفتند همه چیز خوب پیش می‌رود و در روز پنجشنبه که مذاکرات بود ‌بنا شد که مذاکرات دوشنبه بعد آن ادامه یابد. وی ادامه داد: این دومین بار بود که در میانه مذاکره میز مذاکره را بمباران کردند لذا هر میانجیگری هم که باشد ابتدا نه فقط آتش بس که اصلا توقف کامل جنگ باید صورت گیرد.یعنی باید طوری شود که بدانیم تکرار نخواهد شد این مطالبه جدی مردم‌ ماست که ما باید به این اطمینان برسیم.لذا در این زمینه سخنگو و وزیر امور خارجه به اندازه کافی مصاحبه می‌کنند و پاسخ می‌دهند.پاسخ کلی دولت این است که ما که جنگ را آغاز نکردیم ولی ما پایان دهنده آن خواهیم بود. مهاجرانی درباره برنامه ایران برای تنگه هرمز بیان کرد: سخنگویان مرتبط با دستگاه‌های نظامی باید نظر دهند تنگه هرمز به عنوان یکی از دارایی‌های استراتژیک و منابع خدادادی جغرافیایی است که خداوند به این سرزمین عطا داشته و بدیهی است تا زمانی که کشور در حالت جنگ است، حداکثر بهره برداری از همه منابع باید صورت بگیرد.در راستای سیاست‌های که در حوزه‌های نظامی و بین الملل است، سخنگویان تخصصی این دستگاه‌ها باید نظر بدهند.

وی خاطر نشان کرد: در مسیر اقتدار ایران حرکت خواهیم کرد. کشوری که این گونه شرارت می‌کند باید تنبیه‌هایی برایش در نظر گرفته شود. ما چگونه می‌توانیم پاسخ خون فرزندان خود را بدهیم بنابراین بدیهی است که آنچه به صلاح است در وزارت خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد. مهاجرانی گفت: بیمارستان محل برگزاری نشست خبری؛ بیمارستان گاندی تهران یک بیمارستان کاملا خصوصی است و با سرمایه گذاری بخش خصوصی کار می‌کرد. اینجا را به عنوان هتل بیمارستان راه اندازی کرده بودند.لذا نشست را اینجا برگزار کردیم تا دنیا بداند چه اتفاقی در ایران می‌افتد. طبیعتا پیام ما هم به دنیا این است که ما آغازگر جنگ نبودیم و ملت صلح‌طلبی هستیم. ولی بدیهی است که وقتی کشور ما مورد هجمه قرار می‌گیرد در نهایت اقتدار برخورد خواهیم کرد. وی ادامه داد: طبیعتا انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای به این معناست که سیاست‌های کلی نظام همان سیاست‌هایی هست که دنبال می‌شد و در مسیر اقتدار ایران حرکت خواهیم کرد. سخنگوی دولت درباره انتخاب رهبر سوم ایران و اینکه سفیر اسرائیل در سازمان ملل اعلام کرده است که هدف قرار خواهد گرفت. همچنین دونالد ترامپ نیز گفته است که رهبر جدید بدون تأیید ایالات متحده، به تعبیر خودش، «زیاد دوام نخواهد آورد». پاسخ دولت به این اظهارات چیست گفت: این صحبت‌ها نقض فاحش همه حقوقی است که در عرصه بین‌الملل تعریف شده است. مگر قرار است رهبران یک کشور را دیگران تعیین کنند؟ وی تاکید کرد: آن زمان گذشته است که در شهریور ۱۳۲۰ در تهران نشستند و درباره ایران تصمیم گرفتند، در حالی که ایران خود در آن جلسه غایب بود. آن دوران گذشته است. امروز ایران مقتدرانه پای کار خود ایستاده است و این ایران است که تصمیم می‌گیرد رهبر چه کسی باشد، سیاست‌هایش چه باشد و چگونه منافع ملی خود را تضمین کند. طبیعتاً ایران در راستای حفظ اقتدار و استقلال خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. مهاجرانی درباره اینکه رئیس‌جمهور فرانسه، گفته است که کشورش به همراه متحدانش در حال آماده‌سازی یک مأموریت کاملاً دفاعی برای بازگشایی تنگه هرمز است گفت: در مورد سوالی که مطرح کردید، چون موضوع به شدت در حوزه جغرافیای نظامی قرار می‌گیرد، ترجیح می‌دهم این سوال را همکاران تخصصی من پاسخ دهند.

