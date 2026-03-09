تماس تلفنی وزیر کشور با استاندار اصفهان در پی حمله به ساختمان استانداری
وزیر کشور در پی حمله تروریستهای آمریکایی-صهیونیستی به استانداری اصفهان، در تماس تلفنی با استاندار، در جریان جزئیات این حمله قرار گرفت و دستورات لازم برای مدیریت و پیشبرد امور در استان را صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، در پی حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به بخشی از ساختمان استانداری اصفهان و مجروح شدن چند تن از کارکنان دولت، دکتر مومنی وزیر کشور ضمن محکوم کردن حمله به نهادهای غیرنظامی و مدنی به جمالینژاد استاندار اصفهان تاکید کرد این حمله روال خدماترسانی به مردم را تحتتأثیر قرار ندهد.
وزیر کشور گفت: حمله تروریستها به نهادهای مدنی در ادامه حمله به مدارس، منازل مسکونی، بیمارستانها و مکانهای ورزشی نشاندهنده ادامه جنایات آنها در قبال مردم ایران است، که البته نمیتواند مقاومت مردم را بشکند.
جمالینژاد استاندار اصفهان نیز در این تماس با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده از قبل مطابق با اصول پدافند غیرعامل، اطمینان داد تمام دستگاههای اجرایی در استان مشغول خدمترسانی به مردم عزیز بوده و خللی در این روند ایجاد نخواهد شد.