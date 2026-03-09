به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طی پیامی رهبری آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است؛

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)

مقام عظیم‌الشان رهبری انقلاب اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

شهادت جانسوز امام شهید انقلاب اسلامی، رهبر فرزانه‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود در دهه‌های گذشته پاسدار کیان اسلام، استقلال ایران و عزت ملت بزرگ ایران بود، ضایعه‌ای بزرگ و اندوهی عمیق برای امت اسلامی و ملت شریف ایران به شمار می‌آید. آن مجاهد کبیر با رهبری هوشمندانه، در سخت‌ترین مقاطع تاریخی، کشور را از گردنه‌های خطیر عبور داد و با صیانت از وحدت ملی، امنیت، ثبات و تمامیت ارضی ایران، میراثی ماندگار برای آینده انقلاب اسلامی برجای گذاشت. بی‌تردید یاد و راه آن امام شهید در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه خواهد ماند.

با استعانت از الطاف الهی و در آستانه طلوع ولایت در افق جدید انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار فقید انقلاب، حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای، مراتب تسلیت و تعزیت خود را به محضر مبارک حضرتعالی و ملت شریف ایران ابراز می‌داریم. بی شک، مجاهدت‌ها و رهبری حکیمانه معظم له در حفظ کیان اسلام و ایران در طول سالیان مبارزه و خدمت، در تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهد بود.

انتخاب شایسته و مدبرانه حضرتعالی به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط نمایندگان خبره ملت در مجلس خبرگان رهبری، در این مقطع حساس و خطیر، نشانه‌ای آشکار از هدایت الهی و امتداد راه پرصلابت امام راحل و امام شهید انقلاب، جلوه‌ای از بلوغ نهادی نظام جمهوری اسلامی و تبلوری از پویایی و استحکام ساختار رهبری در نظام اسلامی است. این انتخاب مبارک را که بی تردید شکستی دیگر در کارنامه سیاه و پرننگ آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، به تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تبریک عرض می‌نماییم.

این انتخاب تاریخی در امتداد راه پرافتخار امامین انقلاب و استمرار همان مسیر پرصلابت در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت ملی و پیشرفت ایران اسلامی خواهد بود. اعلام این رهبری، همچنین موجب تقویت روحیه نیروهای مدافع وطن و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران شده و اراده ملی برای دفاع از استقلال و امنیت کشور را استوارتر ساخته است.

اینجانبان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تجدید میثاق با امامین راحل و شهید انقلاب و اعلام بیعت و تبعیت مطلق از فرامین حکیمانه حضرتعالی، خود را موظف به پاسداری از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی

می‌دانیم.

بی شک، حضور حکیمانه حضرتعالی در رأس نظام، ضمن تقویت هرچه بیشتر وحدت، امنیت، ثبات و حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز، روحیه‌ای مضاعف به نیروهای مدافع وطن و نیروهای مسلح مقتدر کشور بخشیده و آنان را در برابر توطئه‌ها و تجاوزات دشمنان این مرز و بوم، مصمم تر از گذشته خواهد نمود.

نظر به الطاف و عنایات ویژه امام شهید انقلاب نسبت به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، که نقش مهمی در بالندگی و نقش آفرینی مؤثر این مرکز در نظام حکمرانی کشور طی سال های گذشته ایفا نمود، بر خود فرض می‌دانیم که در دوره جدید انقلاب تحت زعامت حضرتعالی، با اهتمام و توانی مضاعف، به انجام مأموریت های علمی، پژوهشی و کارشناسی خود در مسیر اعتلای نظام اسلامی ادامه دهیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این مقطع تاریخی، با تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و امام شهید انقلاب، بیعت خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) اعلام داشته و بر تبعیت کامل از رهنمودها و منویات معظم‌له تأکید می‌کند. در این وضعیت خطیر کنونی که دشمنان اسلام و انقلاب لحظه‌ای از کینه‌ورزی و تجاوز علیه ملت بزرگ ایران دست برنداشته‌اند، مرکز پژوهش‌های مجلس با تمام توان و تحت رهنمودهای راهگشای حضرتعالی، در تداوم خدمات علمی و پشتیبانی از نظام اسلامی و کمک به قوه مقننه برای تصویب قوانینی کارآمد و مترقی، آمادگی کامل خود را اعلام می‌دارد.

وفقکم الله لخدمه الاسلام و المسلمین

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

