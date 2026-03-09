رئیس دیوان عدالت اداری:
تصمیم شکوهمند مجلس خبرگان تجلی عقلانیت دینی و اراده ی ملی است
رئیس دیوان عدالت اداری در پیامی انتخاب رهبر انقلاب اسلامی را به مردم ایران تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در پیامی انتخاب آیت الله حاج سید مجتبی خامنهای را به معظمله و ملت بزرگ ایران تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
اللهمَّ اجْعَل قائدنا و سَیدنا فی دِرعِکَ الحَصینَةِ الَّتی تَجْعَلُ فیها مَن تُرید بِحَق فاطِمَهَ وَ ابیها وَ بَعلِها و بَنیها وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها
آسمان ایران، در سوگ آفتاب ولایت، قامت استقامت خمید و خورشید هدایت، در افق شهادت غروب کرد و پرتو وجود آن رهبر حکیم و فرزانه، که تبلور آینه ی تمام نمای حق و نماد استواری امت بود، به سوی مبدأ خویش پرواز نمود.
عروج او نه یک پایان، که اوج وصال بود؛ رجعتی عاشقانه به آغوش ابدیت، فنایی در بقای جاودانه، و پروازی از قفس تن به ملکوت بیکران. آن سکان دار بصیرت، آن منادی استقلال و آن پناه بیکسان، که عمر گرانمایه ی خویش را در راه اعتلای دین و سربلندی ایران عزیز نثار کرد و شهادت مظلومانه اش نشان از آن داشت که جان بلند مرتبه اش، از بند ظلمات دنیا رسته و در بزم یار، جای گرفته است.
قلم در وصف این غم سترگ، لرزان و زبان در ادای حق آن وجود یگانه، قاصر، غم هجرانش، جانکاه و چون کوهی بر دل های انسان های بصیر سنگینی می کند.
لیکن، سپاس بیکران خداوندی را که در این بحران اندوه، مشیتش، هدایت غیبی را بر ما ارزانی داشت و در دل تاریکی فقدان، نوری دیگر تابیدن گرفت.
مجلس خبرگان رهبری، با درکی ژرف از زمان، مقتضیات دوران، و در انتخابی سنجیده، متین، استوار و شایسته ی تقدیر، مصداق اتم آن حکیم بصیر و عارف واصل را برگزید. این تصمیم شکوهمند، نه تنها تسلایی بر دل داغدار امت است، که تجلی عقلانیت دینی و اراده ی ملی و نویدبخش تداوم راه نورانی انقلاب و تضمین پویایی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
ایشان اشبه الناس به امام شهید و عزیزمان ؛ آیینه دار زهد و تقواست کسی که درک دقیق او از معارف دینی، و تعهد بی بدیلش به آرمانهای های انقلاب، نویدبخش روزگاری است پربارتر و پرشکوه تر.
و اینک، ما ملت سرافراز ایران، با قلوبی آکنده از احترام، و ارواحی مستعد خدمت، ضمن عرض تسلیت عمیق فقدان آن سرور آزاده، با تجدید پیمان ناگسستنی و تجدید بیعت خالصانه با ولی امر مسلمین، اعلام میداریم که جان و تن، در راه اعتلای اهداف والای این انقلاب و در رکاب رهبری این قائد حکیم، فدا خواهیم ساخت.
از درگاه حضرت ربوبیت، مسئلت داریم تا سایه ی پر مهر آن پیشوای پارسا را تا ظهور امام عصر ارواحنا له الفدا، به لطف خویش، مستدام بدارد و ایشان را در انجام رسالت سنگین هدایت امت، با عنایات خاصه ی خویش، مؤید و منصور فرماید.
احمد رضا عابدی
رئیس دیوان عدالت اداری