تصمیم شکوهمند مجلس خبرگان تجلی عقلانیت دینی و اراده‌ ی ملی است

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در پیامی انتخاب آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای را به معظم‌له و ملت بزرگ ایران تبریک گفت.

‌متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

اللهمَّ اجْعَل قائدنا و سَیدنا فی دِرعِکَ الحَصینَةِ الَّتی تَجْعَلُ فیها مَن تُرید بِحَق فاطِمَهَ وَ ابیها وَ بَعلِها و بَنیها وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها

آسمان ایران، در سوگ آفتاب ولایت، قامت استقامت خمید و خورشید هدایت، در افق شهادت غروب کرد و پرتو وجود آن رهبر حکیم و فرزانه، که تبلور آینه‌ ی تمام‌ نمای حق و نماد استواری امت بود، به سوی مبدأ خویش پرواز نمود.

عروج او نه یک پایان، که اوج وصال بود؛ رجعتی عاشقانه به آغوش ابدیت، فنایی در بقای جاودانه، و پروازی از قفس تن به ملکوت بیکران. آن سکان‌ دار بصیرت، آن منادی استقلال و آن پناه بی‌کسان، که عمر گرانمایه ی خویش را در راه اعتلای دین و سربلندی ایران عزیز نثار کرد و شهادت مظلومانه اش نشان از آن داشت که جان بلند مرتبه اش، از بند ظلمات دنیا رسته و در بزم یار، جای گرفته است.

قلم در وصف این غم سترگ، لرزان و زبان در ادای حق آن وجود یگانه، قاصر، غم هجرانش، جانکاه و چون کوهی بر دل های انسان های بصیر سنگینی می کند.

لیکن، سپاس بیکران خداوندی را که در این بحران اندوه، مشیتش، هدایت غیبی را بر ما ارزانی داشت و در دل تاریکی فقدان، نوری دیگر تابیدن گرفت.

مجلس خبرگان رهبری، با درکی ژرف از زمان، مقتضیات دوران، و در انتخابی سنجیده، متین، استوار و شایسته ی تقدیر، مصداق اتم آن حکیم بصیر و عارف واصل را برگزید. این تصمیم شکوهمند، نه تنها تسلایی بر دل داغدار امت است، که تجلی عقلانیت دینی و اراده‌ ی ملی و نویدبخش تداوم راه نورانی انقلاب و تضمین پویایی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

ایشان اشبه الناس به امام شهید و عزیزمان ؛ آیینه دار زهد و تقواست کسی که درک دقیق او از معارف دینی، و تعهد بی‌ بدیلش به آرمان‌های های انقلاب، نویدبخش روزگاری است پربارتر و پرشکوه تر.

و اینک، ما ملت سرافراز ایران، با قلوبی آکنده از احترام، و ارواحی مستعد خدمت، ضمن عرض تسلیت عمیق فقدان آن سرور آزاده، با تجدید پیمان ناگسستنی و تجدید بیعت خالصانه با ولی امر مسلمین، اعلام می‌داریم که جان و تن، در راه اعتلای اهداف والای این انقلاب و در رکاب رهبری این قائد حکیم، فدا خواهیم ساخت.

از درگاه حضرت ربوبیت، مسئلت داریم تا سایه‌ ی پر مهر آن پیشوای پارسا را تا ظهور امام عصر ارواحنا له الفدا، به لطف خویش، مستدام بدارد و ایشان را در انجام رسالت سنگین هدایت امت، با عنایات خاصه‌ ی خویش، مؤید و منصور فرماید.

احمد رضا عابدی

رئیس دیوان عدالت اداری