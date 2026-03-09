به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: با توجه به تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده، فعالیت‌های عادی بنادر و گمرکات استان هرمزگان در حال انجام است و دستگاه قضایی نیز در راستای کمک به دولت برای تسهیل فرآیند‌های قانونی در این خصوص حضور فعال و حمایت کامل دارد.

وی افزود: بر همین اساس و با صدور دستورات ویژه قضایی به منظور تسریع در روند ترخیص اقلام و کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات استان، ۸۶ دستگاه اتوبوس برقی شهرداری تهران نیز در حال خروج از بندر شهید رجایی و ارسال به تهران هستند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با توجه به شرایط ویژه کشور و در راستای تسریع در روند خدمت رسانی به مردم و کمک به دولت در حوزه‌های مختلف از تمامی ظرفیت‌های خود به منظور رفع موانع و سرعت‌بخشی به سازوکار‌های موجود استفاده خواهد کرد.

وی افزود: در این خصوص با تعیین قاضی ویژه حوزه بنادر و گمرکات و همچنین با ابلاغ مأموریت به یکی از معاونین دادگستری استان هرمزگان، روند نظارت و پیگیری امور در جهت شناسایی و رفع موانع و تسهیل و تسریع مراحل ترخیص کالا‌ها از بنادر و گمرکات به صورت شبانه روزی در حال انجام است.