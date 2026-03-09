اعلام بیعت وزیر دادگستری با سومین رهبر انقلاب اسلامی

"بسم الله الرحمن الرحیم

یاد و خاطره قائد اعظم و امام شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) را گرامی می‌دارم.

ناخدایی که جز خدا ندید و در دوران ۳۷ ساله زعامت و رهبری درخشان خود، کشتی انقلاب اسلامی را در اقیانوس متلاطم دوران به ساحل نجات رساند.

اینک که آن زعیم پرافتخار و عزیز دل ملت، به دست شقی‌ترین جنایتکاران دوران رخت شهادت به تن کرده و در عرش اعلی به یاران شهیدش پیوسته، به روان پاک و مطهرش درود می‌فرستم و با افتخار و مسرت تشخیص ارزشمند و درخشان خبرگان رهبری و معرفی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای، به‌ عنوان ولی‌فقیه و رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر ارواحنا له‌الفدا، ملت نجیب و سرافراز ایران و آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بحمدالله تشخیص دقیق و معرفی سلاله پاک آن قائد شهید در یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین بزنگاه‌های دوران حیات انقلاب اسلامی، موجب تسکین و دلگرمی قلوب مومنین، مسئولین نظام و آحاد ملت عزیز ایران و یاس و ناامیدی دشمنان و متجاوزان جنایتکار شده است.

اینجانب به همراه مجموعه خدوم وزارت دادگستری با افتخار، مراتب بیعت خالصانه خود را با آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای که به حق عصاره فضایل و نمونه اعلای رهبر شهیدمان می‌باشد اعلام می‌نمایم و ضمن تاکید بر سفارش مداوم امامین انقلاب اسلامی یعنی وحدت و همدلی همه آحاد جامعه، اعلام می‌دارم همچون گذشته، با تمام توان وظایف قانونی خود را منطبق بر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و منویات ولایت امر انجام داده و از هیچ تلاشی برای تحقق اهداف عالیه نظام فروگذار نخواهم کرد.

امین حسین رحیمی ـ وزیر دادگستری"