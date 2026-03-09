عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن غیرنظامی گفت: اگر بین کشورها جنگی در بگیرد، حتماً قواعد و قوانینی بر آن جنگ حاکم است که باید در طول جنگ این قواعد مراعات شود؛ از جمله آن اسناد بین‌المللی خاصی که مأموریت‌های مشخصی را دنبال می‌کنند، مثل کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹.

وی ادامه داد: اگر جنگی میان کشورها بروز پیدا کند، این‌ها ملزم هستند که قواعد و چارچوب‌های کنوانسیون حقوق کودک را مراعات کنند و اگر از آن تخطی کنند، نقض بین‌المللی محسوب می‌شود. این نقض بین‌المللی در مجامع قضایی بین‌المللی مثل «آی.سی.سی» و یا محاکم دیگر بین‌المللی قابل تعقیب است و کشور ناقض باید پاسخ‌گو باشد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: در خصوص جنگی که علیه کشور ما و توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، صراحتاً کنوانسیون ۱۹۸۹ نقض شده است. بر اساس ماده ۳۸ این کنوانسیون، به‌ویژه، بندهای یک و چهارِ آن، این نقض آشکارا رخ داده و رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، در قبال نقضی که رخ داده، باید پاسخ‌گو باشند.

جلالیان گفت: قطعاً توسط مقامات ذی‌صلاح و مراجع ذیصلاح مستندسازی لازم، اتفاق می‌افتد و در موعد مقرر علیه این دو ناقض بین‌المللی طرح دعوا خواهد شد.

وی ادامه داد: نکته دیگری که حائز اهمیت است، از ۱۹۲۸ تا ۱۹۴۵، کشورها مکلف و متعهد شدند که هرگونه اختلافی برایشان در موضوعات مختلف حادث می‌شود، این اختلاف‌ها را در چارچوب مذاکره حل‌وفصل کنند و نباید متوسل به زور و اقدام نظامی شوند. اگر بنا بر دلایلی، متوسل به زور شدند و برای حل‌وفصل اختلافات‌شان به مسیر جنگ، متوسل شدند، حتماً باید قواعد حاکم بر جنگ را مراعات کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: قواعد حاکم بر جنگ، در چهار کنوانسیون تحت عنوان «کنوانسیون‌های ژنو» مورد تشریح قرار گرفته؛ به‌ویژه در پروتکل‌های الحاقی مربوط به این کنوانسیون‌ها، جزئیات قوانین و قواعد حاکم بر جنگ مورد تشریح و تأکید قرار گرفته است.

جلالیان گفت: در جنگی که توسط این دو ناقض بین‌المللی علیه کشور ما رخ داده است، کنوانسیون‌های ژنو به ویژه کنوانسیون چهارم مورد نقض قرار گرفته است در کنوانسیون چهارم ژنو تصریح شده که در مخاصمات مسلحانه، غیرنظامی‌ها باید در امنیت باشند و نباید به آنها تعرضی اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: آنچه که ما در حمله به بیمارستان، در حمله به مراکز و اماکن غیرنظامی، به هلال احمر و مدارس، آموزشگاه‌ها و اماکن ورزشی شاهد هستیم، این‌ها صراحتاً ناقض حقوق جنگ است و یا به تعبیری، ناقض حق در جنگ است. یعنی اگر، ما در جنگ قرار می‌گیریم، حقوقی هست که باید مراعات کنیم. با این اقداماتی که این کشورها مرتکب شدند، حق در جنگ را نقض کردند و باید در مجامع و محاکم ذی‌ربطِ حوزه بین‌الملل پاسخ‌گو باشند.

جلالیان درباره احتمال حمله به زندان با توجه به اینکه در جنگ دوازده روزه حمله به زندان اوین صورت گرفته بود گفت: هر کشوری در حوزه سرزمینی‌اش اماکنی دارد تحت عنوان زندان که مجرمین را در آن مدیریت و نگهداری می‌کند. در همه جای دنیا این وجود دارد. این اماکن و این مراکز در هر شرایطی باید مصون از تعرض باشند.

وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه قبل، متأسفانه این اتفاق رخ داد. رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا این حق را نقض کردند. بدیهی است که اگر اتفاق افتاده این اتفاق بیفتد قطعا در مجامع ذیربط مورد مطالبه قرار خواهد گرفت و علیه آنها طرح دعوا خواهد شد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تصریح کرد: نه‌تنها درخصوص این مراکز، درباره مراکز دیگری هم که متأسفانه این اقدام در آنها رخ داده، قطعاً در چارچوب موازین حقوق داخلی و قواعد و قوانینی که حاکم است، همه این‌ها مستندسازی خواهد شد و علیه ناقضان بین‌المللی طرح دعوا خواهد شد.

