به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام اژه‌ای به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‌(نساء آیه 59)

تصمیم سزاوارانه مجلس خبرگان رهبری در آستانه لیالی با عظمت قدر ، تصمیمی امیدآفرین و سرنوشت ساز در استمرار حیات و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، به موجب رأی قاطع نمایندگان این مجلس، مایه خرسندی و امید ملت بزرگ ایران شد.

نظام اسلامی ما که بر پایه پیوند «امت و امام» شکل گرفته است، طی چهل و هفت سال گذشته، در سایه رهبری حکیمانه و الهام‌بخش امامین انقلاب، مسیر عزت و اقتدار را پیموده است. یاد و نام آن پیشوایان بزرگ انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم که با تدبیر، صلابت و ایمان، کشتی انقلاب اسلامی را از میان امواج سهمگین حوادث عبور دادند و پرچم عدالت، استقلال و آزادی را در این سرزمین برافراشته نگاه داشتند.

در چنین افقی اینجانب این انتخاب مبارک را به پیشگاه امام عصر (عج) ، ملت مسلمان، غیور و صبور ایران اسلامی، حوزه‌های علمیه ، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، نیروهای مسلح قهرمان جمهوری اسلامی ایران ، دانشگاهیان و نخبگان ، آحاد ازادگان جهان و دلباختگان انقلاب اسلامی در سراسر جهان و عموم مردم شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

در این میان، شایسته است از مجلس خبرگان رهبری صمیمانه قدردانی شود که با عمل به وظیفه خطیر شرعی، قانونی و تاریخی خویش، در مقطعی حساس، مسئولیت بزرگ پاسداری از استمرار رهبری در نظام اسلامی را با بصیرت و احساس مسئولیت علی رغم تهدیدات دشمن غدار ادا کرده و نقش تعیین‌کننده این نهاد مهم در صیانت از ثبات و انسجام کشور را به منصه ظهور رساندند.

ما در میانه کارزاری در برابر دشمنی وحشی و فرو رفته در اشتباهات محاسباتی بی پایان قرار داریم. پیروزی در این میدان در گرو عنایت پروردگار و تمسک به ریسمان الهی است که تجلی آن در بیعت و حلقه زدن حول محور ولی فقیه است.

«ولایت» در اندیشه اسلامی، استمرار رسالت و امامت در جامعه اسلامی است که وظیفه دشوار تأمین مصالح عالیه جامعه، حفظ وحدت ملی و هدایت کلان حرکت انقلاب اسلامی را به عهده دارد.

اینجانب در این مقطع مهم تاریخی، همه ملت شریف ایران، به‌ویژه نخبگان، فرهیختگان حوزه و دانشگاه، مسئولان و کارگزاران نظام و عموم احاد ملت شریف‌ایران را به بیعت و اطاعت با رهبری انقلاب اسلامی و وحدت حول محور ولایت فرا می خوانم تا در پرتو این همبستگی، مسیر پیشرفت، عدالت و اقتدار ایران اسلامی با قوت و امید ادامه یابد.

هر ایرانی دلبسته به این آب و خاک با هر گرایش سیاسی و هر سطح از پایبندی مذهبی، برای حفظ ایران در مقابل متجاوزان، می‌تواند از فرصت انتخاب رهبری انقلاب اسلامی استفاده کند و پیام اتحاد حول ولی فقیه برای حفظ ایران را بروز دهد.

از درگاه خداوند متعال می خواهم که این ملت بزرگ و سرافراز را همچنان مشمول الطاف و عنایات خویش قرار دهد و رهبر معظم انقلاب اسلامی را در انجام این مسئولیت بزرگ الهی یاری فرماید.

غلامحسن محسنی اژه ای

۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴ مصادف با ۱۹ ماه ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷

انتهای پیام/