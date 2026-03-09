همه ملت ایران را به بیعت و اطاعت با رهبری انقلاب اسلامی فرا میخوانم
رئیس قوه قضاییه در پیامی در واکنش به انتخاب مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: همه ملت شریف ایران، بهویژه نخبگان، فرهیختگان حوزه و دانشگاه، مسئولان و کارگزاران نظام و عموم احاد ملت شریفایران را به بیعت و اطاعت با رهبری انقلاب اسلامی و وحدت حول محور ولایت فرا می خوانم.
به گزارش ایلنا، متن پیام حجتالاسلام اژهای به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم(نساء آیه 59)
تصمیم سزاوارانه مجلس خبرگان رهبری در آستانه لیالی با عظمت قدر ، تصمیمی امیدآفرین و سرنوشت ساز در استمرار حیات و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
انتخاب حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، به موجب رأی قاطع نمایندگان این مجلس، مایه خرسندی و امید ملت بزرگ ایران شد.
نظام اسلامی ما که بر پایه پیوند «امت و امام» شکل گرفته است، طی چهل و هفت سال گذشته، در سایه رهبری حکیمانه و الهامبخش امامین انقلاب، مسیر عزت و اقتدار را پیموده است. یاد و نام آن پیشوایان بزرگ انقلاب اسلامی را گرامی میداریم که با تدبیر، صلابت و ایمان، کشتی انقلاب اسلامی را از میان امواج سهمگین حوادث عبور دادند و پرچم عدالت، استقلال و آزادی را در این سرزمین برافراشته نگاه داشتند.
در چنین افقی اینجانب این انتخاب مبارک را به پیشگاه امام عصر (عج) ، ملت مسلمان، غیور و صبور ایران اسلامی، حوزههای علمیه ، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، نیروهای مسلح قهرمان جمهوری اسلامی ایران ، دانشگاهیان و نخبگان ، آحاد ازادگان جهان و دلباختگان انقلاب اسلامی در سراسر جهان و عموم مردم شریف ایران تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
در این میان، شایسته است از مجلس خبرگان رهبری صمیمانه قدردانی شود که با عمل به وظیفه خطیر شرعی، قانونی و تاریخی خویش، در مقطعی حساس، مسئولیت بزرگ پاسداری از استمرار رهبری در نظام اسلامی را با بصیرت و احساس مسئولیت علی رغم تهدیدات دشمن غدار ادا کرده و نقش تعیینکننده این نهاد مهم در صیانت از ثبات و انسجام کشور را به منصه ظهور رساندند.
ما در میانه کارزاری در برابر دشمنی وحشی و فرو رفته در اشتباهات محاسباتی بی پایان قرار داریم. پیروزی در این میدان در گرو عنایت پروردگار و تمسک به ریسمان الهی است که تجلی آن در بیعت و حلقه زدن حول محور ولی فقیه است.
«ولایت» در اندیشه اسلامی، استمرار رسالت و امامت در جامعه اسلامی است که وظیفه دشوار تأمین مصالح عالیه جامعه، حفظ وحدت ملی و هدایت کلان حرکت انقلاب اسلامی را به عهده دارد.
اینجانب در این مقطع مهم تاریخی، همه ملت شریف ایران، بهویژه نخبگان، فرهیختگان حوزه و دانشگاه، مسئولان و کارگزاران نظام و عموم احاد ملت شریفایران را به بیعت و اطاعت با رهبری انقلاب اسلامی و وحدت حول محور ولایت فرا می خوانم تا در پرتو این همبستگی، مسیر پیشرفت، عدالت و اقتدار ایران اسلامی با قوت و امید ادامه یابد.
هر ایرانی دلبسته به این آب و خاک با هر گرایش سیاسی و هر سطح از پایبندی مذهبی، برای حفظ ایران در مقابل متجاوزان، میتواند از فرصت انتخاب رهبری انقلاب اسلامی استفاده کند و پیام اتحاد حول ولی فقیه برای حفظ ایران را بروز دهد.
از درگاه خداوند متعال می خواهم که این ملت بزرگ و سرافراز را همچنان مشمول الطاف و عنایات خویش قرار دهد و رهبر معظم انقلاب اسلامی را در انجام این مسئولیت بزرگ الهی یاری فرماید.
غلامحسن محسنی اژه ای
۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴ مصادف با ۱۹ ماه ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷