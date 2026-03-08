English العربیه
آیت الله اعرافی:

کشور‌های همسایه راه استفاده دشمن از خاک خود را ببندند

کشور‌های همسایه راه استفاده دشمن از خاک خود را ببندند
عضو شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی تاکید کرد: دنیا و منطقه بدانند ایران در کنار مسلمانان و آزادی خواهان و کشور‌های منطقه است، اما در هجوم به دشمنان و پایگاه‌های آنان تردیدی ندارد و هر کشوری بخواهد مصون بماند باید راه استفاده دشمن از خاک خود را ببندد.

به گزارش ایلنا، آیت الله اعرافی عضو شورای موقت اصل ۱۱۱ قانون اساسی و مدیر حوزه‌های علمیه با قدردانی از حضور شجاعانه مردم در صحنه و حماسه آفرینی نیرو‌های مسلح از همه جریانها، گروه‌ها و طبقات و نخبگان و رسانه‌ها خواست در این کارزار عظیم تاریخی نقش موثر خود را در حمایت از ایران و اسلام ایفا کنند.

آیت الله اعرافی طراحی جنگی و شجاعت و فداکاری بی نظیر نیرو‌های مسلح را که در غیاب فرماندهی کل قوا و امام شهیدان بر اساس رهنمود‌های ایشان شگفتی بزرگی در تاریخ جنگ‌ها رقم زده‌اند مورد تمجید قرار داد و گفت: با اتکا بر خداوند و اعتماد به ملت ایران و ذخایر بی پایان معنوی این شگفتی سازی‌های نیرو‌های مسلح و سپاه عزیز و ارتش مقتدر با قدرت تمام ادامه خواهد یافت.

عضو شورای موقت اصل ۱۱۱ قانون اساسی پشتیبانی مردم و دستگاه‌های مسئول از دفاع مقدس مشروع را عامل دیگری در تولید قدرت نوین ایران دانست و تاکید کرد اکنون باید جنگ در صدر اولویت‌ها باشد و با تدبیر کامل معیشت مردم و امنیت جامعه، از نیرو‌های مقتدر مسلح پشتیبانی شود.

 آیت الله اعرافی با اشاره به پشتوانه حقوقی و مشروعیت دینی و اسلامی و ملی دفاع ایران در برابر تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی تاکید کرد و گفت: دفاع از اسلام و ایران وظیفه ملی و انقلابی و اسلامی همگان و فتوای همه مراجع و فقهای عظام است که اراده ملت هم بر آن استوار است.

عضو شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی تاکید کرد: دنیا و منطقه بدانند ایران در کنار مسلمانان و آزادی خواهان و کشور‌های منطقه است، اما در هجوم به دشمنان و پایگاه‌های آنان تردیدی ندارد و هر کشوری بخواهد مصون بماند باید راه استفاده دشمن از خاک خود را ببندد.

