تجاوز آمریکا و اسرائیل کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تجاوز آمریکا و اسرائیل کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در مصاحبه با ایندیپندنت عربی  گفت: من و همتای سعودی‌ام به‌طور مستمر در تماس هستیم و مقام‌های سعودی به ما اطمینان داده‌اند که به‌طور کامل متعهدند اجازه ندهند از خاک، آب‌ها یا حریم هوایی‌شان علیه ایران استفاده شود. تماس‌های ما ادامه دارد و امیدواریم برادران سعودی نیز به توافق پکن پایبند بمانند.

وی ادامه داد: مسئولیت تشدید تنش‌ها متوجه واشینگتن و تل‌آویو است. تجاوز آمریکا و اسرائیل کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است. که ایران همسایگان خود را دشمن نمی‌داند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما دوست همسایگان خود هستیم. حضور پایگاه‌های آمریکایی در منطقه چیزی جز ناامنی به همراه نداشته است. این جنگ بر منطقه تحمیل شد، اما ما به متجاوز درسی سخت خواهیم داد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
