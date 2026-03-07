تجاوز آمریکا و اسرائیل کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: تجاوز آمریکا و اسرائیل کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در مصاحبه با ایندیپندنت عربی گفت: من و همتای سعودیام بهطور مستمر در تماس هستیم و مقامهای سعودی به ما اطمینان دادهاند که بهطور کامل متعهدند اجازه ندهند از خاک، آبها یا حریم هواییشان علیه ایران استفاده شود. تماسهای ما ادامه دارد و امیدواریم برادران سعودی نیز به توافق پکن پایبند بمانند.
وی ادامه داد: مسئولیت تشدید تنشها متوجه واشینگتن و تلآویو است. تجاوز آمریکا و اسرائیل کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است. که ایران همسایگان خود را دشمن نمیداند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما دوست همسایگان خود هستیم. حضور پایگاههای آمریکایی در منطقه چیزی جز ناامنی به همراه نداشته است. این جنگ بر منطقه تحمیل شد، اما ما به متجاوز درسی سخت خواهیم داد.