آملی لاریجانی: تعارف و مماشات در دکترین دفاعی ما جایگاهی ندارد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: در دکترین دفاعی ما مماشات جایگاهی ندارد.
به گزارش ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه ایکس نوشت: سیاست قطعی جمهوری اسلامی، حسن همجواری و پرهیز از هرگونه جنگافروزی است؛ اما در دکترین دفاعی ما، تعارف و مماشات جایگاهی ندارد.
وی افزود: هر زمین و آسمانی که بستر و مبدأ تعرض به امنیت ایران اسلامی قرار گیرد، در حکم پایگاه دشمن و هدفی مشروع است. همسایگان با هوشمندی، از هرگونه همراهی با دشمنان قسمخورده اسلام و ایران برحذر باشند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: همه ارکان نظام در کنار مردم، ید واحدهاند و در مقابل دشمن غدار و وارد آوردن ضربات مهلک به آنها، متفقالقول هستند.