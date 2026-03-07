آملی لاریجانی: تعارف و مماشات در دکترین دفاعی ما جایگاهی ندارد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: در دکترین دفاعی ما مماشات جایگاهی ندارد.

به گزارش ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه ایکس نوشت: سیاست قطعی جمهوری اسلامی، حسن همجواری و پرهیز از هرگونه جنگ‌افروزی است؛ اما در دکترین دفاعی ما، تعارف و مماشات جایگاهی ندارد.

وی افزود: هر زمین و آسمانی که بستر و مبدأ تعرض به امنیت ایران اسلامی قرار گیرد، در حکم پایگاه دشمن و هدفی مشروع است. همسایگان با هوشمندی، از هرگونه همراهی با دشمنان قسم‌خورده اسلام و ایران برحذر باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: همه ارکان نظام در کنار مردم، ید واحده‌اند و در مقابل دشمن غدار و وارد آوردن ضربات مهلک به آنها، متفق‌القول هستند.

 

