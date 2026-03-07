قالیباف:

حمله آمریکایی-صهیونی به تاسیسات آب‌شیرین‌کن جزیرهٔ قشم واکنشی متناسب دریافت خواهد کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، به سکوی عملیات علیه ایران تبدیل شده‌اند. مبدأ هر حمله‌ای،مقصد ماست.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

تجاوز ائتلاف آمریکایی-صهیونی به آب شیرین کن قشم با پشتیبانی یکی از پایگاه های هوایی کشورهای همسایه جنوبی انجام شده است.

این جنایت آشکار واکنشی متناسب دریافت خواهد کرد. پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، به سکوی عملیات علیه ایران تبدیل شده‌اند. مبدأ هر حمله‌ای،مقصد ماست.

 

