خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار طلایی‌نیک:

تسلیحات ارتقاء یافته ایران را به تدریج وارد جنگ می‌کنیم

تسلیحات ارتقاء یافته ایران را به تدریج وارد جنگ می‌کنیم
کد خبر : 1759635
لینک کوتاه کپی شد.

️سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: دشمن همین امروز بیش از ۲۲۰ نفر تلفات در منطقه داده که آنها با سانسور رسانه‌ای، تلاش می‌کنند خبرش در کشور‌های دیگر کمتر منعکس شود.

به گزارش ایلنا،  سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: سامانه‌های پدافندی رژیم از فلاخن داوود تا پاتریوت و تاد در حال فروپاشی است و به گفته خودشان و برآورد‌های اطلاعاتی ما، مهمات این سامانه‌های پدافندی، رو به کاهش است.

سردار طلایی‌نیک افزود: رادار‌های دشمن یکی پس از دیگری در حال نابودی یا آسیب دیدن است و چشم آنها در منطقه در یک "روند مشخص" کور می‌شود.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: ذخایر راهبردی نیرو‌های مسلح از سامانه‌ها، مهمات، تجهیزات و تسلیحات فراهم شده و قرار نیست همه ظرفیت‌هایمان را در همین روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی مصرف کنیم.

سردار طلایی‌نیک افزود: تسلیحات ارتقاء یافته ما به تدریج وارد جنگ می‌شود و نیرو‌های ارتش و سپاه، ماموریت‌های مکمل دارند.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: تجزیه‌طلبانی که از چند روز پیش قرار بود وارد کشور شوند، با پیش‌دستی رزمندگان ما و هدف قرار دادن پایگاه‌هایشان، به تردید افتادند که بازیچه آمریکا و رژیم صهیونیستی بشوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل