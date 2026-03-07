به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: سامانه‌های پدافندی رژیم از فلاخن داوود تا پاتریوت و تاد در حال فروپاشی است و به گفته خودشان و برآورد‌های اطلاعاتی ما، مهمات این سامانه‌های پدافندی، رو به کاهش است.

سردار طلایی‌نیک افزود: رادار‌های دشمن یکی پس از دیگری در حال نابودی یا آسیب دیدن است و چشم آنها در منطقه در یک "روند مشخص" کور می‌شود.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: ذخایر راهبردی نیرو‌های مسلح از سامانه‌ها، مهمات، تجهیزات و تسلیحات فراهم شده و قرار نیست همه ظرفیت‌هایمان را در همین روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی مصرف کنیم.

سردار طلایی‌نیک افزود: تسلیحات ارتقاء یافته ما به تدریج وارد جنگ می‌شود و نیرو‌های ارتش و سپاه، ماموریت‌های مکمل دارند.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: تجزیه‌طلبانی که از چند روز پیش قرار بود وارد کشور شوند، با پیش‌دستی رزمندگان ما و هدف قرار دادن پایگاه‌هایشان، به تردید افتادند که بازیچه آمریکا و رژیم صهیونیستی بشوند.