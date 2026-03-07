وی عنوان کرد: کشورهایی که فضا و امکانات در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار نداده‌اند، تا به این لحظه هدف ما نبوده و از این پس هم هدف نیستند، اما تمام پایگاه‌هایی که مبدأ تجاوز علیه ایرانِ جان باشند، همانند قبل، در زمین، دریا و فضا مورد اصابت سنگین قرار خواهند گرفت.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه «به صراحت می‌گوییم، زدیم و نابودشان کردیم تا عبرتی باشد برای هرکسی که به ملت ما تعرضی کند»، ادامه داد: بدانید، از حالا به بعد، هر آن‌چه که به نامِ دشمن، مجدد و مشابهِ این پایگاه‌ها، تاسیسات و تجهیزات ساخته شود، با ضربات کوبنده، دوباره و دوباره نابود خواهد شد.

سرهنگ ذوالفقاری با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، از اسکورت نفتکش‌ها و ادعای حضور نیروهای آمریکا برای عبور از تنگه هرمز به‌شدت استقبال می‌کند و انتظار آنها را می‌کشد، تصریح کرد: توصیه می‌کنیم، قبل از هر تصمیم، آمریکایی‌ها آتش گرفتن سوپرتانکر بریجتون در سال ۱۳۶۶ و نفت‌کش‌هایی که اخیراً هدف قرار گرفتند را به‌ یاد آورند؛ در این نبرد، بعد از ورود عمودی به منطقه، هیچ تضمینی نیست که خروج شما نیز عمودی باشد؛ این موضوع درباره کشتی‌هایتان نیز وجود دارد، با این تفاوت که ممکن است به‌صورت شناور قصد ورود داشته باشید، اما هیچ بعید نیست که به‌صورت عمودی در قعر خلیج فارس فرو نروید...‌

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) در پایان به زبان انگلیسی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت:

«A reminder to the corrupted Island-man:

The ground and the map of the war is in our hands.

This will continue...»