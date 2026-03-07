آغاز موج ۲۶ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مقدس یا حیدر کرار

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد:

موج ۲۶ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مقدس یا حیدر کرار به اجرا درآمد.

طی یک عملیات ترکیبی پهپادی _ موشکی بارمز مقدس یا حیدر کرار اهدافی در شمال تا جنوب سرزمین های اشغالی با موشکهای نسل جدید عماد، قدر و چند کلاهکه خیبر مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

با توجه به ازبین رفتن سامانه های راداری دشمن طی موج های قبلی زدن اهداف بسیار ساده تر شده است و به توفیق الهی تمامی موشک های شلیک شده به هدف تعیین شده اصابت میکنند.